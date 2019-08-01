لبنان

الرئيس بري دعا اللجان المشتركة الى جلسة في 7 آب لدرس اقتراحات قوانين

01/08/2019

الرئيس بري دعا اللجان المشتركة الى جلسة في 7 آب لدرس اقتراحات قوانين

 

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان النيابية المشتركة (المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات، الاشغال العامة والنقل، والطاقة والمياه) الى جلسة تُعقد يوم الاربعاء 7 آب الحالي لدرس اقتراحات القوانين الرامية الى الاجازة للحكومة انشاء نفق لطريق بيروت البقاع على طريقة BOT واقتراح القانون الرامي الى اضافة مدينة زحلة الى لائحة المدن الاساسية التي يتألف مجلسها البلدي من 24 عضوا، واقتراح القانون المتعلق بإنشاء مجلسين خاصين يدعيان مجلس انماء عكار والشمال ومجلس انماء بعلبك-الهرمل.

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