01/08/2019

الاتحاد الأوروبي: سنواصل العمل مع ظريف كأعلى دبلوماسي إيراني

أعرب الاتحاد الأوروبي في بيان عن أسفه وإدانته للإجراء الامريكي بفرض الحظر على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وقال: "سنواصل العمل مع ظريف كأعلى دبلوماسي إيراني".

وأعربت المفوضية الأوروبية، عن أسف الاتحاد الأوروبي للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد ظريف.

وقال المتحدث الرسمي للشؤون المساعدات الإنسانية والحماية المدنية بالمفوضية الأوروبية، كارلوس مارتن دي جورديخويلا "نأسف لهذا القرار. ومن جانبنا، سنواصل العمل مع ظريف كأعلى دبلوماسي إيراني، بالنظر إلى أهمية الحفاظ على القنوات الدبلوماسية".

وكانت أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، مساء أمس الأربعاء، فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني.

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