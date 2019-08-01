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"الا الكرامة.. لن نسمح ان يهدرها احد"

01/08/2019

"الا الكرامة.. لن نسمح ان يهدرها احد"

"الا الكرامة.. لن نسمح ان يهدرها احد"..هي عبارة شهيرة للأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله أطلقها ليحدد بوصلة المواجهة.
اختار الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي ان يجعلوها محط تغريداتهم، فكان وسم #السيد_مشروع_كرامة مقابل مشاريع الاستسلام والذل وصفقات العار لبيع القضية والهوية والاوطان.
الكرامة التي تمثل النقطة المضيئة في عالم استبد به الوحوش تحت مظلة المجتمع الدولي فكانت المجازر التي لم يحاسب أحد عليها من بحر البقر الى دير ياسين فصبرا وشاتيلا وقانا الاولى والنبطية والمنصوري وقانا الثانية.
الكرامة التي أبقت للبنان موقعه وسيادته وقوة الردع التي تزرع الخوف في المجتمع العنصري الصهيوني، فكتب الناشطون:

"الا الكرامة.. لن نسمح ان يهدرها احد"

 

"الا الكرامة.. لن نسمح ان يهدرها احد"

"الا الكرامة.. لن نسمح ان يهدرها احد"

"الا الكرامة.. لن نسمح ان يهدرها احد"

"الا الكرامة.. لن نسمح ان يهدرها احد"

"الا الكرامة.. لن نسمح ان يهدرها احد"

"الا الكرامة.. لن نسمح ان يهدرها احد"

"الا الكرامة.. لن نسمح ان يهدرها احد"

 

مواقع التواصل الاجتماعي

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