01/08/2019

خلال تموز.. 420 معتقلًا فلسطينيًا بينهم 62 قاصرًا

واصلت سلطات الاحتلال خلال الشهر الماضي عمليات الاعتقال التعسفية بحق أبناء الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه، إذ رصد مركز أسرى فلسطين للدراسات 420 حالة اعتقال خلال تموز/يوليو الماضي من بينهم 62 طفلا قاصرا و10 سيدات، ونائب، وارتقاء شهيد للحركة الأسيرة.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم المركز الباحث رياض الأشقر في تقريره الشهري، انه تم رصد 14 حالة اعتقال لمواطنين من قطاع غزة، 4 منهم صيادين خلال ممارسه عملهم قباله شواطئ القطاع، كذلك اعتقلت 10 شبان واطفال خلال اجتيازهم السلك الفاصل شرق القطاع .

وأعادت سلطات الاحتلال اعتقال النائب في المجلس التشريعي عزام نعمان سلهب (63 عاماً) من الخليل، بعد اقتحام منزله وتحطيم محتوياته بحجة التفتيش، علماً بأنه أسير محرر كان قد اعتقل 6 مرات لدى الاحتلال، امضى خلالها ما يزيد عن 8 سنوات، واصدر بحقه قرار اعتقال ادارى.

اعتقال القاصرين

وأشار الأشقر إلى أن سلطات الاحتلال واصلت الشهر الماضي استهداف الأطفال القاصرين بالاعتقال والاستدعاء، وتم رصد 62 حالة اعتقال لأطفال قاصرين من بينهم الطفل محمد مازن شويكي ( 7 أعوام)، والطفل محمود عزالدين شويكي (11 عاما)، والطفل أمير عبيد (11 عاما) وهما من القدس، وحولتهما للتحقيق في مركز شرطة شارع صلاح الدين بالمدينة.

وفى سابقة خطيرة تجاوزت كل المعايير الاخلاقية والقانونية، استدعى الاحتلال الطفل محمد ربيع عليان (4 سنوات) للتحقيق معه، كذلك استدعى الطفل قيس فراس عبيد (6 سنوات) للتحقيق بتهمة إلقاء الحجارة على سيارات الشرطة، وكلاهما من بلدة العيساوية في القدس المحتلة.

اعتقال النساء

كما واصل الاحتلال اعتقال النساء الفلسطينيات، ورصد المركز خلال شهر تموز/يوليو 10 حالات اعتقال، إضافة إلى اقتحام منزل المواطن شادي سدر من الخليل، والتحقيق مع طفلته ملاك البالغة من العمر 6 سنوات بحجة انها قامت بمضايقة المستوطنين.

واحتجزت السيدة فتحية سعيد البرغوثي (63 عاما) والدة الأسير مراد البرغوثي من رام الله لمدة لا تقل عن ست ساعات خلال عودتها من الأردن، وتم استجوابها طول فترة الاحتجاز.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابة آلاء البشير (23 عاما) من قلقيلية بعد استدعائها للمقابلة، وكانت الاجهزة الامنية الفلسطينية اعتقلتها لعدة اسابيع، كما اعتقلت الفتاة شروق محمد البدن (25 عاما) من بيت لحم وهي متزوجه ولديها طفلان، وأصدرت بحقها قرار اعتقال اداري لمدة 6 شهور.

واعتقلت زوجة الشهيد إبراهيم عكاري وتقتادها للتحقيق في مركز "المسكوبية" بالقدس المحتلة، والفتاة القاصر نغم محمد عليان (16 عاما) من بلدة العيسوية وسط القدس، وأفرجت عنها بعد يومين بشرط الحبس المنزلي لمدة 5 أيام، وغرامة مالية " الف شيقل".

كما اعتقلت الفتاة روان عاطف أبو سنينة (18 عاما)، على حاجز عسكري قرب مستوطنة "كريات أربع" بتهمه حيازة سكين، و الفتاة براء محمود" من القدس، و الفتاة مدلين عيسى خلال توجهها إلى باحات ‫المسجد الأقصى‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬للصلاة، والسيدة حياة الزغل مع زوجها ونجلها وهما من سلوان .

استشهاد أسير

وأكد الأشقر أن عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع في تموز/يوليو الماضي ليصل إلى 220 شهيداK وذلك بعد استشهاد الأسير نصار ماجد طقاطقة (31 عاماً ) من بيت فجار ببيت لحم نتيجة التعذيب والاهمال الطبي الذd تعرض له في مراكز التحقيق والتوقيف وعزل نيتسان الرملة .

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشاب طقاطقة بعد اقتحام منزل عائلته بتاريخ 19/6/2019، وتفتيشه وتحطيم محتوياته ونقلته الى التحقيق، حيث تعرض لتعذيب قاسى وعنيف في ظروف صعبة ادت الى اصابته بالتهاب رئوي حاد وكان من المفترض تحويله فوراً الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكنه تُرك وحيداً يصارع المرض في زنزانته الانفرادية في عزل نيتسان حتى استشهد بعد شهر من اعتقاله، ويتحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن استشهاده .

21 أسير خاضوا اضرابات

وكشف الباحث الأشقر أن شهر تموز/]وليو يعتبر من أكثر الشهور التي شهدت اضرابات فردية مفتوحة عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري، حيث خاض معركة الامعاء الخاوية 21 اسيراً، علق 14 منهم اضرابهم بعد تلقى وعود بتحديد سقف اعتقالهم الإداري، بينما حتى نهاية الشهر لا يزال 7 اسرى يخوضون الاضراب لفترات مختلفة أقدمهم الأسرى محمد نضال أبوعكر (22 عاماً) والأسير مصطفى الحسنات 25 وهما من بيت لحم، والأسير المقدسي حذيفة بدر حلبية (33 عام) من ابوديس شرق القدس المحتلة، وقد دخل اضرابهم شهره الثاني على التوالي، وأوضاعهم لصحية شهدت تدهوراً كبيراً.

القرارات الإدارية

وأوضح الأشقر أن سلطات الاحتلال واصلت خلال تموز/يوليو إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت محاكم الاحتلال الصورية 51 قرارا إداريا، منهم 14 قرارا جديدا للمرة الأولى غالبيتهم أسرى محررين اعيد اعتقالهم مرة أخرى وفرض عليهم الإداري، و37 قراراً بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر.

ومن بين من صدرت بحقهم قرارات ادارية النائب محمد إسماعيل الطل(54 عاما) من الخليل حيث جدد له لمرة ثالثة لمدة 3 شهور، والقيادي في حركة "حماس" الشيخ نزيه سعيد أبوعون (57 عاماً ) من جنين جدد له لمرة ثالثة، كما جدد الإداري ايضاً للصحفي محمد أنور منى (36 عاماً) من مدينة نابلس لمدة 4 شهور .

وأصدرت محكمة الاحتلال العسكرية حكماً بالسجن المؤبد على الأسير إسلام محمد أبو حميد 32 عاما من مخيم الأمعري ، بعد إدانته بقتل جندي إسرائيلي من وحدة "دوفدوفان" العام الماضي بواسطة "لوح رخام" هو شقيق لخمسة أسرى وشهيد .

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