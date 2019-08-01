فلسطين

المقاومة الفلسطينية: عملية خانيونس البطولية تأتي ردا على جرائم الاحتلال 

01/08/2019

المقاومة الفلسطينية: عملية خانيونس البطولية تأتي ردا على جرائم الاحتلال 

باركت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين العملية البطولية التي نفذها الشهيد المقاوم هاني أبو صلاح شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، واخترقت حصون موقع كوسوفيم العسكري الإسرائيلي رغم الاجراءات الأمنية المشددة، الأمر الذي أدى إلى إصابة ضابط واثنين من جنود الاحتلال.

وأكدت الكتائب أن هذه العملية البطولية والنوعية تأتي رداً على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، والذي لم يتوقف لحظة واحدة، والتي كان آخرها جريمة هدم بيوت الفلسطينيين في واد الحمص بالقدس المحتلة، والاعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الفلسطينية.

وشددت الكتائب أن "خيار المقاومة بكل أشكالها وأنواعها هو الذي سيجبر الاحتلال على الرحيل، خاصة العمليات المسلحة واقتحام المواقع العسكرية الإسرائيلية، وهو أحد السبل النضالية للنيل من الاحتلال الاسرائيلي".

وشدّدت الكتائب على أن "تهديدات قادة جيش الاحتلال واستعداده لشن عدوان جديد ضد قطاع غزة لن ترهب ولن تنال من عزيمة شعبنا الذي يحتضن المقاومة، ولن تستطيع كسر شوكة المقاومة القادرة على اقتحام حصون الاحتلال، وتنفيذ عمليات نوعية توجع جيش الاحتلال وتكبده خسائر فادحة".

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