فلسطين

الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة ويستدعي طفلة للتحقيق

01/08/2019

الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة ويستدعي طفلة للتحقيق

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس 32 فلسطينيا من أنحاء مختلفة في الضفة الغربية، فيما استدعى الاحتلال طفلة من الخليل للتحقيق بزعم مضايقة المستوطنين.

وقال جيش الاحتلال في بيان له، إن "جنودا اعتقلوا 7 فلسطينيين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية".

كما احتجزت قوات الاحتلال 25 مواطنا فلسطينيا بعد اعتقالهم عدة ساعات في قرية cxvfgدير نظام قضاء رام الله.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوة عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عدة منازل وشرعت بعمليات تفتيش واسعة فيها، قبل أن تعتقل عائلات بأكملها، من آباء وأبناء، تم تحويلهم إلى معسكر عسكري والتحقيق معهم لساعات، قبل أن يتم الإفراج عنهم.

ونصبت قوات العدو حواجز عسكرية على مداخل القرية وعرقلت حركة المواطنين خلال ساعات الصباح، كما أقامت نقطة عسكرية على التلة المقابلة للقرية.

ووزع جيش الاحتلال منشورات هددوا فيها الأهالي باعتقال أبنائهم والاستمرار في اقتحام القرية في ظل تواصل إلقاء الحجارة وإشعال الإطارات المطاطية.

وأقامت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على طريق وادي الدلب "العنب" غربي رام الله وشرعت باحتجاز عشرات المركبات.

أما في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب بلال محمود السويطي، عقب اقتحام منزله وتفتيشه في بلدة بيت عوا إلى جانب عددا من منازل المواطنين، عقب اقتحامها في بلدة بني نعيم شرقي محافظة الخليل.

وفي شمال الضفة الغربية، اقتحم جنود الاحتلال منطقة الرأس في بلدة اليامون قضاء جنين، وداهموا منزل المواطن أنور علي فارس أبو حسن وفتشوه، كما فتشوا منزل والده وأشقائه وبركسات تابعة للعائلة قبل اعتقاله.

وسلمت سلطات الاحتلال مساء يوم أمس الأربعاء، الطفلة ملاك شادي سدر (8 سنوات) من مدينة الخليل، بلاغا للتحقيق معها.

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة الطفلة ملاك الكائن في شارع الشلالة، وسلمت والدها بلاغا للتحقيق معها بتهمة مضايقة المستوطنين.

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