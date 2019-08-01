01/08/2019

للمرة الأولى.. صاروخ يمني مُطوّر يصل الى الدمام

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن إطلاق القوات المسلحة صاروخًا باليستيًا متطورًا بعيد المدى باتجاه هدف عسكري هامّ في العمق السعودي بالدمام، في تجربة جديدة وعملية للقوة الصاروخية اليمنية.

وقال العميد سريع إن هذا الاستهداف يأتي ردًا على جرائم العدوان وحصاره وتماديه فى عدوانه وسفكه للدم اليمني، وأشار الى أن القوات المسلحة تجدد دعوتها لكل الشركات الأجنبية والمواطنين بالابتعاد الكامل عن الأهداف العسكرية والحيوية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لنا، وقد يطالها الاستهداف فى أية لحظة طالما استمر العدوان والحصار على الجمهورية اليمنية.

ولفت الى أنه سيتمّ الكشف في مؤتمر صحفي قريب تفاصيل العملية والصاروخ الجديد.



وتقع مدينة الدمام في أقصى شرق السعودية على ضفاف مياه الخليج، وتعد مركزًا للشركات الاقتصادية، كما أن عملاق النفط السعودي شركة أرامكو تتخذ منها مقرا رئيسيا لتصدير النفط.

ويعد الإعلان عن ضرب هدف عسكري في أقصى شرق السعودية هو الأول من نوعه، حيث استهدفت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير سابقا بعشرات العمليات العمق السعودي بما في ذلك الرياض ردًا على استمرار العدوان والحصار بحق الشعب اليمني منذ مارس 2015.

وكان سلاح الجو المسير التابع للجيش واللجان الشعبية قد نفذ في 14 مايو الماضي، عملية عسكرية كبرى بـ7 طائرات مسيرة مضخات النفط في منطقة الرياض، فيما تستهدف القوات اليمنية بصورة شبه يومية مطارات العدوان جنوب السعودية بصورة شبه يومية.

وأعلن الجيش اليمني واللجان الشعبية أكثر من مرة أن الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية قادرة على اختراق منظومات الدفاع الصاروخية الأمريكية "باتريوت".

وتأتي عمليات الجيش واللجان الشعبية ردًا على استمرار العدوان السعودي الأمريكي في ارتكاب الجرائم والحصار بحق الشعب اليمني والتي كان آخرها قصفه سوق قطابر في محافظة صعدة وراح ضحيتها 39 شهيدا وجريحا بينهم 17 طفلا.

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