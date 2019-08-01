01/08/2019

"حماس": لمحاسبة الفاسدين في "الاونروا" دون المس بحقوق شعبنا

أكد عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" باسم نعيم ان الهجمة الأميركية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تظهر نوايا خبيثة لتصفيتها بحجة محاربة الفساد.

وأضاف نعيم في بيان صحفي، انه "لا يمكن أن يقبل أي فلسطيني بالتغطية على الفساد في "الأونروا" أو عدم محاسبة الفاسدين".

واعتبر أن "ظهور قضايا فساد وإصدار أحكام مسبقة قبل انتهاء التحقيقات ليس بريئا، ويصب في خدمة المشروع الصهيو-أمريكي، باستهداف المؤسسة الأهم في ملف اللاجئين، من خلال استهداف شخصيات مركزية، بعدما فشل مخطط الحصار المالي، خاصة أن القضايا أثيرت قبيل التصويت على التجديد لـ"الأونروا" في أيلول/سبتمبر القادم، ومسارعة مسؤولين صهاينة وأمريكان للتصريح بضرورة شطب الوكالة باعتبارها مؤسسة فاسدة، على الرغم من وجود تحقيقات أضخم وأخطر في مؤسسات أممية أخرى ولا أحد يطرح فكرة شطبها".

وطالب نعيم بمحاسبة الفاسدين، بعيدا عن حقوق الشعب الفلسطيني ومقدراته، وفي مقدمتها "الأونروا "وحقه في العودة والتعويض.

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