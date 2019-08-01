01/08/2019

عملية نوعية للقوة الصاروخية اليمنية: 40 قتيلًا في صفوف العدوان في معسكر الجلاء بعدن

في عملية نوعية ضربت معسكرات العدوان، نفّذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية اليمنية عملية مشتركة باتجاه معسكر الجلاء في عدن استهدفت عرضا عسكريًا لمسلحي تحالف العدوان السعودي، وفق ما أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع.

وبحسب العميد سريع، استُهدف العرض العسكري بطائرة قاصف 2k وصاروخ بالستي متوسط المدى، ما أدى الى مقتل 40 عسكريًا تابعًا لقوى العدوان وإصابةُ العشرات من المسلحين بينهم قيادات والتسبّب في حالة إرباك كبيرة فى صفوفهم.

وأشار العميد سريع الى أن العرض العسكري الذى تم استهدافه في عدن كان يتم التحضير من خلاله للزحف والتصعيد باتجاه مواقع الجيش واللجان في الضالع وتعز.

كما عُلم أن القيادي المدعو "منير اليافعي" قائد مايسمى اللواء الأول في الحزام الأمني المدعوم إمارتيًا في عملية معسكر الجلاء بعدن قتل جراء العملية.





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