العالم

مجموعة "صوفان": تفويض مطلق من ترامب لابن سلمان لمواصلة سياسته الكارثية

01/08/2019

مجموعة "صوفان": تفويض مطلق من ترامب لابن سلمان لمواصلة سياسته الكارثية

ذكرت مجموعة "صوفان" للإستشارات الأمنية والإستخبارتية ان استخدام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حق الفيتو ضد مساعي الكونغرس الهادفة إلى تقليص مبيعات السلاح للسعودية، تدل على مدى قوة العلاقات بين الإدارة الأميركية والاسرة الحاكمة في السعودية.

واعتبرت المجموعة أن "إعلان إرسال حوالي 500 جندي أميركي إلى السعودية هو دليل آخر على العلاقات الوطيدة بين الجانبين".

وأشارت إلى أن "تنظيم "القاعدة" سبق أن إستخدم وجود القوات الأميركية في السعودية من أجل التجنيد والتجييش، مضيفة أن ""القاعدة" إستفادت في الماضي من وجود القوات الأجنبية على الأراضي السعودية بغية إظهار الاسرة السعودية الحاكمة بموقع الضعيف والفاسد".

وتابعت المجموعة أن تنظيم "القاعدة" لا يزال يشكل تهديدا للسعودية، معتبرة أن "إنتهاكات حقوق الإنسان وقمع المعارضة السياسية والإجتماعية في السعودية سيساعد "القاعدة" في الترويج لدعايته".

وقالت المجموعة إن "استخدام ترامب الفيتو ضد مساعي الكونغرس لتقليص مبيعات السلاح للسعودية، هو رسالة واضحة مفادها أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لديه تفويض مطلق لمواصلة سياسته الخارجية "الكارثية"، خاصة المتعلقة بالحرب الكارثية على اليمن".

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