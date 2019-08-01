عين على العدو

"هآرتس": "إسرائيل" لن تهزم "حماس"

01/08/2019

"هآرتس": "إسرائيل" لن تهزم "حماس"

ذكرت صحيفة "هآرتس" أن "إسرائيل" لن تهزم حركة "حماس" في قطاع غزة، وأن جميع الخطط والاستعدادات الإسرائيلية تتمحور حول إضعافها فقط.

وأشارت الصحيفة إلى وجود خطة جديدة للجيش تهدف لإلحاق الضرر بحركة "حماس" دون إنهاء حكمها بأية مواجهة قادمة في قطاع غزة، واعتبرت أن خطة الجيش التي تهدف لإلحاق الضرر الشديد بـ"حماس" ستسمح لها بالاستمرار في الحكم حتى لو تم إضعافها.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش أجرى تدريبًا شاملًا لمواجهة محتملة في غزة، بمشاركة واسعة من الوحدات والألوية المختلفة وحتى قوات الاحتياط والقوات الجوية والبحرية.

كما شملت التدريبات التعامل مع الطائرات الصغيرة التي تستخدمها حماس، وقدرة الجيش على ضرب فرق إطلاق الصواريخ.

وبحسب الصحيفة، أخذت التدريبات بعين الاعتبار احتمال أن يكون القطاع جبهة ثانية خلال أي حرب على الحدود الشمالية، وهو ما يسبب تهديدًا يتمثل في نقص أنظمة الدفاع الجوي التي قد لا تكون متاحة سوى على جبهة واحدة بسبب تهديد صواريخ حزب الله.

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