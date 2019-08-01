01/08/2019

الأسد: الجيش السوري سطّر أروع صور البطولة في حربه على الإرهاب

هنأ الرئيس السوري بشار الأسد القوات المسلحة السورية بمناسبة الذكرى الـ 74 لتأسيس الجيش، وقال إن الجيش العربي السوري لم يدخر الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الوطن وأبنائه وسطر أروع صور البطولة والفداء في حربه على الإرهاب".

وخاطب الرئيس الأسد رجال الجيش العربي السوري قائلا : "يا أبناء قواتنا المسلحة البواسل بكم نعتز ونفتخر .. فعلى مدى أكثر من ثماني سنوات من هذه الحرب المفروضة على سوريا لم تدخروا الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الوطن وأبنائه وسطرتم أروع صور البطولة والفداء في حربكم على الإرهاب وفي تصديكم للعدوان".

وتابع ان "العدو قبل الصديق اعترف بصلابتكم وثباتكم ورباطة جأشكم وهذا كله نابع من إيمانكم الراسخ بالله والوطن وبعدالة القضية التي من أجلها تدافعون".

وختم الرئيس الأسد كلمته قائلا: "أهنئكم مرة ثانية في عيدكم وأنتم تتابعون أداء واجباتكم المقدسة وأقول لكم.. ثقتنا بكم مطلقة وأنتم أهل الثقة وحملة الرسالة المؤتمنون على حاضر الوطن ومستقبله.. الرحمة والخلود لأرواح شهدائنا الأبرار والشفاء للجرحى والنصر للوطن.. وكل عام وأنتم بخير".

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