01/08/2019

العهد يضم التونسي عكايشي وشباب البرج يفسخ عقد مدربه

تعاقد نادي العهد اللبناني رسميًا مع المهاجم التونسي أحمد عكايشي 30 عامًا، لينهي بذلك بطل لبنان ملف لاعبيه الأجانب، بعدما جدد للمدافع السوري الدولي أحمد الصالح وأبقى على لاعب الوسط الغاني عيسى يعقوبو.

وسيشارك عكايشي الذي سبق له تمثيل المنتخب التونسي مع الأصفر في جميع استحقاقاته المقبلة التي سيستهلها الأصفر بمواجهة الإتحاد السعودي في كأس محمد السادس للأندية الأبطال في العشرين من آب ذهابًا.

وسبق للعكايشي أن لعب لأندية الإفريقي والترجي والنجم الساحلي التونسية قبل الانتقال للعب في صفوف الإتحاد والإتفاق السعوديان.

شباب البرج يفسخ عقد مدربه العراقي مالك فيوري

من جهتها، أعلنت إدارة نادي شباب البرج الصاعد حديثًا لدوري الأضواء عن فسخ العقد مع المدير الفني للفريق العراقي مالك فيوري بالتراضي بعد خسارتي الفريق في منافسات كأس التحدي.

الشباب الغازية يجدد لعلي قبيسي

بدوره، جدد نادي الشباب الغازية عقد لاعبه المميز علي قبيسي 23 عامًا لموسم إضافي بعد أن قدم اللاعب الذي يجيد اللعب في عدة مراكز موسمًا مميزًا مع الفريق الجنوبي الذي عزز تشكيلته بالمهاجم علي فقيه والمدافع محمد أيوب استعدادًا للموسم المقبل.

ويطمح الغازية للحفاظ على تشكيلته وتكرار إنجاز الموسم الماضي بإحتلال مركز متقدم في الترتيب، حيث نجح بالمشاركة في كأس النخبة وبلغ الدور نصف النهائي.

محمد حسن كريكا مدربا لشباب الساحل

من جانبها، أعلنت الهيئة الإدارية لنادي شباب الساحل عن تعيين المصري محمد حسن كريركا مشرفًا على الجهاز الفني لفريقي الشباب والناشئين في النادي.

وتضع الإدارة ثقتها الكاملة بالمدرب المصري القدير لتخريج لاعبين مميزين ومواهب علمًا أن بطولة الشباب تنطلق في الرابع من آب الجاري.

الأنصار يهزم العهد وديًا

وكان الأنصار تغلب على مضيفه العهد بثلاثة أهداف لهدف في مباراة ودية احتضنها ملعب العهد.

وسجل عباس عطوي اونيكا هدفين للأخضر وأضاف محمود كجك الهدف الثالث لكتيبة نزار محروس.

علي ضاهر إلى المنتخب الوطني

الى ذلك، استدعى حارس شباب الساحل الواعد علي ضاهر إلى المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة غرب آسيا ليكون بديلاً لحارس النجمة علي السبع الذي تعرض لإصابة قوية.

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