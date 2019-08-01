01/08/2019

إصابة 3 جنود صهاينة برصاص مقاوم فلسطيني شرق خانيونس

أُصيب ضابط وجنديان صهيونيان فجر اليوم في اشتباك مسلح مع مقاوم فلسطيني شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال قتل المقاوم الفلسطيني الذي فتح النار على دورية للجيش بعد عبوره للسياج الفاصل.

وقال المتحدث "إنه وخلال الليل رصد الجنود شخصا مشتبها به اقترب من السياج جنوب القطاع، وبعد عبوره السلك الفاصل ، أطلق النار تجاه الجنود مما أدى إلى إصابة ضابط بجراح متوسطة، وجنديين آخرين بجراح طفيفة، ومقتل الفلسطيني على يد القوة الإسرائيلية".

ولفت الى أن الفلسطيني الذي تسلل كان مسلحًا بكلاشينكوف وقنابل يدوية ويرتدي ملابس عسكرية، وألقى قنبلة واحدة على الأقل على قوة جولاني، الشاب يتبع لحماس والاعتقاد الأولي أنه تصرف بمفرده"، حسب تعبيره.

بدوره، قال المراسل العسكري للقناة 13 الاسرائيلي ألون بن دافي إن "قوة جولاني" الأولى التي اقتربت من منفذ العملية على حدود قطاع غزة، فشلت في التعامل معه خلال الاشتباك، وقد تم استدعاء مزيد من القوات حتى تمكنوا من تصفيته.

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