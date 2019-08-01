01/08/2019

الإتحاد يلزم النجمة بدفع مئة ألف دولار لضم الجنيدي

حرب بيانات اشتعلت بين ناديي النجمة والأنصار بعد أن أبلغ الإتحاد النجمة أن عليه دفع مبلغ 100000 دولار في حال أراد إتمام صفقة ضم المدافع الدولي معتز بالله الجنيدي من الأنصار والذي يشارك مع المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا.

ورفضت إدارة النبيذي قرار الإتحاد، مؤكدة أن عليها دفع مبلغ 1000 دولار للأخضر لضم الجنيدي اعتبارًا من الثاني من آب.

فيما أثنى الأنصار على قرار الإتحاد مجددًا تمسكه بلاعبه الجنيدي الذي ينبغي دفع مئة ألف دولار للتخلي عنه.

فهل سينجح الإتحاد بحل الأزمة أم سيلجأ النجمة لمجلس التحكيم بعد أن استند لكلام الفيفا أن عليه دفع 1000 دولار فقط للحصول على خدمات الجنيدي.

الأخاء يهزم شباب البرج برباعية

من جهته، تغلب الأخاء على ضيفه شباب البرج برباعية في مباراة ودية احتضنها ملعب بحمدون البلدي.

وسجل محمد عطوي والوافد الجديد حسن محمد وكريم درويش ثنائية أهداف الفريق الجبلي.

إصابة علي السبع قوية

هذا وكان حارس مرمى المنتخب اللبناني ونادي النجمة علي السبع تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال المران الأخير للمنتخب قبل مواجهته العراق.

وينتظر ان تحدد بدقة مدى إصابة السبع بعد عودته لبيروت الخميس على أبعد تقدير.

علمًا أن المؤشرات الأولية تشير إلى إصابته بقطع بالرباط الصليبي ما سيؤدي في حال تأكيده بعد الكشف الطبي لإبتعاده لمدة قد تصل لثمانية أشهر عن الملاعب ما سيشكل ضربة قوية للمنتخب والنجمة.

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