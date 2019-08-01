01/08/2019

BDS: الإمارات تجلب استعمارًا اقتصاديًا إسرائيليًا إلى المنطقة

أكد محمود نواجعة منسق اللجنة الوطنية لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي المعروفة بـ"BDS"، أن دولة الإمارات تعمل على جلب استعمار اقتصادي إسرائيلي إلى الدول العربية من خلال مشروع السكك الحديدية الإقليمي الذي طرحه وزير خارجية العدو يسرائيل كاتس.

وقال نواجعة في تصريح صحافي إن "الإمارات تعمل على جعل اقتصاد جميع الدول العربية تابعًا للعدو من خلال مشروع القطار، الذي ستكون أولى ثماره التجارية مع السعودية المتورطة في التطبيع مع الإحتلال".

وأضاف أن "المشروع الإسرائيلي - الإماراتي يعد كارثة بكل المعايير على الدول العربية، خاصةً حقوق الشعب الفلسطيني، من خلال توريد جميع البضائع التجارية للعرب، خاصةً البترول، من خلال ميناء حيفا"، موضحا أن "الإمارات تسعى جاهدةً إلى تعميق التبعية الاقتصادية للاقتصاد الإسرائيلي، من خلال مشروع القطار الذي سيصل في المراحل المتقدمة إلى السعودية".

وكشف الاحتلال عن تفاصيل مشروع السكك الحديدية الإقليمي الذي طرحه وزير خارجيته على مسؤولين إماراتيين خلال زيارته الأخيرة لأبوظبي، بهدف تعزيز ما أسماه "السلام الإقليمي ورفع حجم التجارة في المنطقة".

ونشرت وزارة خارجية العدو في 2 تموز/يوليو الماضي، على حسابها باللغة العربية على "تويتر"، فيديو يُظهر تفاصيل الخطة، التي قالت إنها "مبادرة خارقة، هدفها ربط البحر المتوسط بالخليج العربي من خلال مد سكك حديدية"، على حد تعبيرها.

وحقّق الاحتلال مع الإمارات قفزة كبيرة على صعيد التطبيع خلال السنوات الأخيرة، وهو ما مهَّد لزيارة وزير خارجية الاحتلال الرسمية لأبوظبي، على الرغم من أن الأخيرة لا تعترف رسمياً بكيان العدو.

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