31/07/2019

موقع "وان ديفنس": دعوات ترامب لتشكيل جبهة موحدة ضد إيران يلاقيها الحذر

اعتبر جون ألتيرمان في مقالة نشرت على موقع "وان ديفنس" أن دعوات إدارة ترامب لتشكيل جبهة موحدة ضد إيران يلاقيها الحذر.

وتحدث الكاتب عن تحوّلات تاريخية تجري، مشيراً إلى كلام وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بتاريخ 19 تموز/يوليو الماضي عقب احتجاز إيران ناقلة النفط البريطانية، إذ قال بومبيو وقتها إن بريطانيا هي المسؤولة عن حماية سفنها.

ورأى الكاتب أن لا أحد يستجيب للدعوات الأميركية لإنشاء تحالف دولي بحري، وأن بريطانيا مثلاً تحاول إنشاء تحالف آخر مستقل في الخليج.

وأضاف أن بريطانيا حققت نجاحاً أكبر من الولايات المتحدة حتى الآن، لافتاً إلى أن دولاً مثل فرنسا وإيطاليا والدنمارك ابدت اهتماماً بالطرح البريطاني.

ولفت الكاتب إلى أن هذه التطورات قد تصب لصالح إيران، وأن عدم قدرة الولايات المتحدة على إنشاء تحالف في الخليج يساهم في إبعادها عن حلفائها ويشجع أيضاً كلّاً من الصين وروسيا.‎

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