العالم

المجلس الوطني الإيراني الأميركي يحذر من استراتيجية ترامب حيال إيران

31/07/2019

المجلس الوطني الإيراني الأميركي يحذر من استراتيجية ترامب حيال إيران

أصدر المجلس الوطني الإيراني الأميركي رسالة حملت توقيع ثلاثين شخصية غربية بين دبلوماسيين سابقين وباحثين وغيرهم، حذرت من أن استراتيجية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيال إيران تضر بالاتفاق النووي والمصالح الأميركية.

ودعت الرسالة إلى اتخاذ عدد من الخطوات من أجل تخفيف التوتر، أولها قيام الولايات المتحدة "بتعليق" العقوبات التي فرضتها بعد انسحابها من الاتفاق النووي، ودعت إيران في المقابل إلى العودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق.

كذلك طرحت الرسالة إبرام صفقة تبادل سجناء بين إيران والولايات المتحدة، وقالت إن من شأن ذلك تعزيز الثقة من أجل توسيع العمل الدبلوماسي.

ودعت الرسالة أيضاً أوروبا إلى اتخاذ خطوات من أجل ضمان استخدام آلية "أنستكس"، وذلك بغية تحقيق المكاسب التجارية والاقتصادية التي وعدت بها إيران استناداً إلى الاتفاق النووي.

كما طرحت الرسالة إنشاء قنوات تواصل مباشرة بين واشنطن وطهران من أجل خفض التصعيد، وفي نفس الوقت دعت إلى تعيين موفد أميركي خاص لإيران.

وطرحت الرسالة أيضاً إبرام إتفاق من أجل تجنب الصدامات بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الخليج، وشددت على ضرورة أن يمرر الكونغرس قانون يمنع الإدارة الأميركية من بدء الحرب مع إيران.‎

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