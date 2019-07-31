31/07/2019

حزب الله: استدعاء قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلين فلسطينيين للتحقيق معهما سابقة خطيرة

اصدر حزب الله البيان التالي:

يعتبر حزب الله ان استدعاء قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلين فلسطينيين للتحقيق معهما سابقةً خطيرةً غير موجودة حتى في شريعة الغاب، وهي تكشفُ عن عقليةٍ إجراميةٍ لا تُراعي أبسط حقوق الطفولة وتُخالف كل الأخلاق والأعراف والقوانين الإنسانية التي ترعى حقوق الطفل، كما تنتهك كل الإتفاقيات الدولية ذات الصلة.



إن حزب الله إذ يدعو المنظمات الدولية والإنسانية وخصوصا جمعيات حماية حقوق الطفل إلى أوسع حملة تضامن مع الطفلين الفلسطينيين المقدسيين، يشدد على ضرورة توفير حماية دولية لأطفال فلسطين تصون حقوقهم وتحمي براءتهم من انياب الوحش الاسرائيلي القاتل.

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