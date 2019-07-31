31/07/2019

بوليتيكو: واشنطن تسعى لإصدار اعفاءات تسمح لعدد من الدول بالعمل على مشاريع نووية في إيران

كشفت مجلة بوليتيكو نقلاً عن مصدرين اثنين مطلعين أنه من المتوقع أن يعيد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إصدار الاعفاءات التي تسمح لعدد من الدول بالعمل على مشاريع نووية في إيران.

وأشارت المجلة إلى أنه من المتوقع أن يقوم بومبيو بذلك خلال الأسبوع الجاري، وإلى أن التطور هذا يأتي بعدما طالب عدد من المشرعين الأميركيين الإدارة الأميركية بإلغاء الاعفاءات بعد اعلان إيران أنها ستوقف التزامها بالقيود المفروضة على تخصيب اليوارنيوم كما ينص الاتفاق النووي.

كما كشفت المجلة أن الخطوة هذه ستأتي بعد نقاشات حامية دارت بين المسؤولين والمشرعين الأميركيين، إذ طالب مستشار الأمن القومي جون بولتون وحلفاؤه في الكونغرس بإلغاء الاعفاءات، بينما كان وزير الخزانة الأميركي ستيف منوشين أكبر الداعمين لتمديدها.

كذلك أضافت المجلة أن ترامب نفسه غيّر مواقفه، إذ كان قد أصدر تعليماته قبل أسابيع بإلغاء الاعفاءات، قبل أن يتراجع عن هذا القرار ويتبنى موقف منوشين.‎

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