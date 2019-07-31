31/07/2019

بري: كل شيء يمكن تحمّله إلا المساس بوحدة البلد

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الأربعاء النيابي ان المجلس النيابي سيبقى الحصن المنيع ضد أي انقسام، فكل شيء في هذا البلد يمكن أن نتحّمله الاّ المساس بوحدته وبوحدة ابنائه.

واعتبر رئيس المجلس وفق ما نقل عنه النواب ان مقاومة الطائفية والمذهبية لا تكون باستخدام الطائفية والمذهبية بل باستخدام التسامح والحوار والفهم المشترك والمتبادل، مستغرباً مرة جديدة عدم انعقاد مجلس الوزراء على رغم من الإيجابيات التي تعاطى بها المجتمع الدولي والمالي والذي ينظر بإيجابية الى لبنان خاصة بعد إقرار الموازنة وتوقيعها من فخامة رئيس الجمهورية، لافتاً الى ان 40% من التأزم الاقتصادي الحاصل في البلد مردّه الى الخلافات السياسية.

وحول المبادرات لحلحلة الوضع الحكومي نقل النواب عن الرئيس بري إشارته الى أن هناك مبادرات كثيرة وللرئيس بري مباردته اﻻ أن كل المبادرات محكومة بتوافق الأطراف المعنية واذا لم يحصل هذا التوافق بين الأطراف من الطبيعي ان تسقط كل المبادرات.

وأكد النواب نقلاً عن رئيس المجلس قوله: اننا احوج ما نكون الى مواكبة المجلس النيابي لموضوع الموازنة من اجل البناء على بقية الملفات التي تجيب عن الأسئلة الطبيعية التي تشغل البلاد والعباد.

اما في موضوع النفط والغاز فلا جديد يضاف الى ما قاله الرئيس بري الاسبوع الماضي حول حسم خمسة بنود من اصل ستة وهناك بند آخر وضع رئيس المجلس صياغة له وهو ما زال مصراً على هذه الصياغة آملاً ان يتم حسم هذا الموضوع في القريب العاجل.

وحول رسالة رئيس الجمهورية المتعلقة بالمادة 95 من الدستور اشار النواب الى ان الرسالة ارسلت ولكن رئيس المجلس لم يتسلمها حتى الآن وعلى هذا الاساس لم يعلق دولته وكما تعلمون ان ارسال الرسالة حق من حقوق فخامة الرئيس.

وكان الرئيس نبيه بري استقبل في لقاء الاربعاء النيابي النواب السادة: ابراهيم عازار، نزيه نجم، حسين جشي، انور الخليل، علي بزي، عدنان طرابلسي، مصطفى الحسيني، الوليد سكرية، فؤاد مخزومي، هنري الحلو، حسن فضل الله، قاسم هاشم، هاني قبيسي، بلال عبد الله، حكمت ديب، محمد خواجة، محمد نصر الله، علي عمار، فادي علامة، فيصل الصايغ، امين شري، ميشال موسى، غازي زعيتر، ياسين جابر، سامي فتفت، علي خريس، علي درويش، مصطفى حسين، انيس نصار، جهاد الصمد، ايهاب حمادة، عناية عز الدين ونديم الجميل.‎

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