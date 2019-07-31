العالم

إيران تتحضّر لإطلاق قمر "ناهيد 1" الى الفضاء

31/07/2019

إيران تتحضّر لإطلاق قمر "ناهيد 1" الى الفضاء

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني محمد جواد آذري جهرمي أن قمر "ناهيد 1"جاهز للإطلاق وسيتم تسليمه لوزارة الدفاع خلال الاسبوع أو الاسبوعين القادمين.

واشار جهرمي في تصريح له على هامش اجتماع مجلس الوزراء، على أهمية الشبكة الوطنية للمعلومات كونها تُعد عاملًا اساسيًا في نقل الثقافة الى الاجيال القادمة، معتبرًا ان الجهود في هذا المجال يجب ان تكون مضاعفة، والهدف لا يتحقق الا من خلال المشاركة الوطنية.

وحول موعد اطلاق قمر ناهيد 1 في المدار، قال جهرمي: "لقد اكتملت كافة العمليات الخاصة بصنع واختبار القمر الصناعي لدى مركز الابحاث الفضائية، وخضع للاختبارات النهائية، ومن المتوقع ان يتم تسليمه خلال الاسبوع أو الاسبوعين القادمين الى وزارة الدفاع الايرانية".

وأضاف ان "الاجراءات التمهيدية لإطلاق القمر الصناعي لدى وزارة الدفاع دخلت حيّز التنفيذ، وتم تعديل الاخطاء المؤدية الى فشل عمليتين الاطلاق الماضيتين، ونأمل نجاح عملية الاطلاق هذه المرة".

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