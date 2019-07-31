العالم

الدفاع الإيرانية: الاختبارات الصاروخية تجري بصورة منتظمة

31/07/2019

الدفاع الإيرانية: الاختبارات الصاروخية تجري بصورة منتظمة

أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن القوات المسلحة تجري اختباراتها الصاروخية بصورة منتظمة.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين حول الانباء الواردة بشأن الاختبار الصاروخي اليوم الاربعاء على هامش اجتماع حكومة بلاده ، لفت العميد حاتمي الى أن البرامج البحثية للقوات المسلحة يجري اعدادها وتنفيذها كل عام في مواعيدها المحددة.

واضاف ان هذه الامور طبيعية في العالم كله، مشيرًا أن التركيز الاعلامي الذي يجري على بعض هذه القضايا الغايه منه تحقيق مآرب خاصة لهم، الا ان القوات المسلحة تنفذ برامجها ومنها الاختبارات الصاروخية بصورة منتظمة تمامًا.

وعلق وزير الدفاع الايراني على نبأ اقامة مناورات بحرية مشتركة بين ايران وروسيا، قائلًا: "ان روسيا دولة صديقة لنا ولكن لم يتقرر شيء بهذا الصدد لغاية الان".

إقرأ المزيد في: العالم

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة

16/10/2019

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة
حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء

16/10/2019

حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء
زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو

16/10/2019

زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو
اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟

16/10/2019

اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟
روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي

16/10/2019

روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي
موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 

16/10/2019

موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني