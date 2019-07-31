31/07/2019

الدفاع الإيرانية: الاختبارات الصاروخية تجري بصورة منتظمة

أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن القوات المسلحة تجري اختباراتها الصاروخية بصورة منتظمة.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين حول الانباء الواردة بشأن الاختبار الصاروخي اليوم الاربعاء على هامش اجتماع حكومة بلاده ، لفت العميد حاتمي الى أن البرامج البحثية للقوات المسلحة يجري اعدادها وتنفيذها كل عام في مواعيدها المحددة.

واضاف ان هذه الامور طبيعية في العالم كله، مشيرًا أن التركيز الاعلامي الذي يجري على بعض هذه القضايا الغايه منه تحقيق مآرب خاصة لهم، الا ان القوات المسلحة تنفذ برامجها ومنها الاختبارات الصاروخية بصورة منتظمة تمامًا.

وعلق وزير الدفاع الايراني على نبأ اقامة مناورات بحرية مشتركة بين ايران وروسيا، قائلًا: "ان روسيا دولة صديقة لنا ولكن لم يتقرر شيء بهذا الصدد لغاية الان".

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