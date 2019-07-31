31/07/2019

ظريف: "إينستكس" لا ينبغي أن تكون وسيلة لتنفيذ الإملاءات الأميركية

قال وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف إن الآلية المالية الأوروبية الخاصة بالتجارة والتبادل المالي "اينستكس" لا ينبغي أن تكون وسيلة لتنفيذ الأوامر الأميركية، مشددًا على أنها كانت خطوة أولية ولم يتم تشغيلها بشكل كامل، وشدد على ضرورة إدخال أموال بيع النفط فيها.

وفي ختام جلسة الحكومة الإيرانية اليوم، تطرق ظريف لاجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الذي عقد في فيينا يوم الأحد الماضي، موضحا أنه كان مليئًا بالتحديات، وقال "أوضحنا موقفنا بشكل كامل وأكدنا ضرورة تنفيد الالتزامات من قبل الدول الموقعة على الاتفاق وخاصة الدول الأوروبية بشأن الالتزامات المحددة التي طرحت في أيار/مايو وحزيران/يونيو 2018 في سياق الاتفاق النووي، هم قبلوا ببعض الالتزامات بعد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي اضافة الى التزاماتهم السابقة".

ظريف لفت إلى أن إيران أوضحت للأطراف الاخرى الموقعة على الاتفاق النووي أن هذه الالتزامات لم تطبق، مضيفا أن "إينستكس" كانت بمثابة مرحلة أولية، ولم يتم تشغيلها بشكل كامل حتى الآن، وإذا حدث ذلك فسيكون من الضروري إدخال أموال النفط فيها، وأن لاتكون أداة لتنفيذ أوامر أميركا".

وتابع ظريف: "كما قال الرئيس روحاني وزملائي وأنا، الإجراءات التي اتخذتها أوروبا حتى الآن لم تتماشَ مع التزاماتهم وتوقعاتهم، إذا كانوا يرغبون في تنفيذ تعهداتهم أو الوفاء بالتزاماتهم فعليهم القيام بما وعدوا به".



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