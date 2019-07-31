لبنان

قائد الجيش: سنستمرّ في التصدّي للعدو الاسرائيلي ومواجهة الإرهاب

31/07/2019

قائد الجيش: سنستمرّ في التصدّي للعدو الاسرائيلي ومواجهة الإرهاب

أكد قائد الجيش العماد جوزيف عون أن لا عودة إطلاقًا إلى الوراء ولا مكان بين اللبنانيين للفرقة والتشرذم، مشددًا على عدم السماح للغة الشحن والتحريض بإيقاظ الفتنة، مضيفًا:"سنوات من عُمْر المؤسسة العسكرية، شهدت الكثير من المحطات والانتصارات وبعض المرارات، فلم تأخذنا نشوة النصر، ولم تكسرنا بعض العثرات، وكنا نضع نصب أعيننا الحفاظ على السلم الأهلي والعيش المشترك".
 
وتوجه عون في امر اليوم الى العسكريين قائلًا:"لطالما نهضتم بالواجبات الموكلة إليكم، وواكبتم الاستحقاقات الدستورية، فكنتم حرّاسًا مخلصين للديمقراطية، تسعون إلى هدف وحيد هو إنجاح المهام التي كُلِّفتم بها، هكذا تعلّمنا من المبادئ التي نشأنا عليها أنّ الغاية الأولى والأخيرة هي أداء الواجب، ولا اعتبار لأي هدف شخصي في مركز من هنا أو منصب من هناك".
 

ولفت عون الى أن العدو "الإسرائيلي" لا يزال يُمعن في انتهاك سيادة لبنان برًّا وبحرًا وجوًّا وعلى مدى عقود ارتقى العديد من العسكريين والمدنيين شهداء جرّاء اعتداءاته المتكرّرة، معتبرًا أنه بجهود العسكريين وتضحياتهم سنستمر في مواجهة أطماعه وفي التصدي له ومواجهة الإرهاب، قائلًا: "الرحمة للشهداء، والصبر والشفاء للمعوّقين والجرحى، وعهد منّا أن نبقى على مستوى تضحياتهم، وأن نحفظ القسَم ونصون الأمانة ونكون على قدر المسؤولية مهما غلت التضحيات وعظمت الصعوبات".

 

إقرأ المزيد في: لبنان

الجراح بعد جلسة مجلس الوزراء: رفع الرسوم على التبغ والتنباك المنتج والمستورد

16/10/2019

الجراح بعد جلسة مجلس الوزراء: رفع الرسوم على التبغ والتنباك المنتج والمستورد
في أربعينية الإمام الحسين (ع)..مسيرة للمشاية إلى مقام السيدة خولة "ع"

16/10/2019

في أربعينية الإمام الحسين (ع)..مسيرة للمشاية إلى مقام السيدة خولة "ع"
كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية ووفد وكالة التنمية الفرنسية "A.f.d " زارا الهرمل

16/10/2019

كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية ووفد وكالة التنمية الفرنسية "A.f.d " زارا الهرمل
تكتل بعلبك الهرمل: بدء العمل بتنفيذ محطة التحويل الرئيسية في بلدة بدنايل

16/10/2019

تكتل بعلبك الهرمل: بدء العمل بتنفيذ محطة التحويل الرئيسية في بلدة بدنايل
بري: يلوموننا على الربط بين حدودنا البرية والبحرية ويستغربون تمسكنا بالمقاومة

16/10/2019

بري: يلوموننا على الربط بين حدودنا البرية والبحرية ويستغربون تمسكنا بالمقاومة
الحاج حسن: الدولة عاجزة أمام الحرائق

16/10/2019

الحاج حسن: الدولة عاجزة أمام الحرائق
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني