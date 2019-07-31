العالم

سويسرا تعلق تمويل "الأونروا"

31/07/2019

سويسرا تعلق تمويل "الأونروا"

أعلنت سويسرا عن تعليقها تمويل الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، حتى انتهاء التحقيق مع الوكالة في قضية سوء الإدارة والتجاوزات المحتملة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السويسرية بيير ألين إلتشنغر إن "سويسرا دفعت اشتراكاتها للوكالة الأممية لهذا العام بالكامل، وبلغ حجمها 22.3 مليون فرانك سويسري (قيمة الفرانك السويسري تساوي تقريبا قمة الدولار الأمريكي)".

وأكد إلتشنغر أنه سيتم تعليق كافة المدفوعات الإضافية حتى انتهاء التحقيق، وستتخذ سويسرا قرارها بشأن الخطوات التالية تبعا لنتائج التحقيق.

وكان تقرير لمكتب الأخلاقيات للأمم المتحدة قد كشف عن حالات سوء إدارة وتجاوزات إدارية في الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، التي تقدم المساعدات لأكثر من 5 ملايين من الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية والأردن وسوريا ولبنان.

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