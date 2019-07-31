31/07/2019

إغلاق مركز بحثي يدعم الرياض في واشنطن

أعلن الكاتب ورجل الأعمال السعودي علي الشهابي أن مركز" المؤسسة العربية" الذي يترأسه -ومقره واشنطن- سيوقف أنشطته نهائيا، نتيجة خلافات في وجهات النظر بين الجهات المانحة للمركز الذي يدافع عن توجهات السلطات السعودية في الولايات المتحدة.

وأوضح الشهابي في تغريدة أمس الثلاثاء أن أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العربية قرروا إغلاقها، موضحا أنه نتيجة لاستمرار الخلافات بين مانحي المؤسسة أصبح استمرار أنشطتها أمرا صعبا. ولم يتضح بعدُ ماهية الخلافات التي أدت إلى إنهاء عمل المركز البحثي المقرب من سلطات الرياض.

يذكر أن المؤسسة العربية تأسست عام 2017 بهدف تغطية القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي. والمعروف على رئيس المؤسسة أنه من أشد المدافعين عن السياسات السعودية، سواء عبر تغريداته أو داخل أروقة العاصمة الأميركية.

وأوضح الشهابي أن مواقفه لن تتغير عقب إغلاق المركز البحثي، خصوصا ما وصفه "ببرنامج التغيير والإصلاح" الذي يقوده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وكان الشهابي قد تعرض لانتقادات بسبب دفاعه عن ولي العهد عقب تصفية الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر 2018. وقد أشاد الكاتب السعودي الشهر الماضي بوصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب لابن سلمان بأنه "صديق"، وأنه "قام بدور أساسي في الانفتاح الذي تشهد السعودية".

وتعقيبا على إغلاق المؤسسة العربية، غرد وليد الهذلول شقيق الناشطة الحقوقية السعودية المعتقلة لوجين الهذلول مرحّبا بهذا الأمر، وقال إنه "نبأ جيد يخدم النقاشات السياسية الجارية في واشنطن".

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