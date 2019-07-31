31/07/2019

مصرع 34 أفغانيًا في انفجار عبوة ناسفة في ولاية هيرات

لقي 34 أفغانيا بينهم نساء وأطفال مصرعهم إثر انفجار عبوة ناسفة لدى مرور حافلة تقل مسافرين من ولاية هيرات غرب البلاد نحو العاصمة كابول.

وفي هذا السياق، قال معاون المتحدث باسم حاكم هيرات مهيب فيضي لوكالة "سبوتنيك" إن "34 مسافرا استشهدوا وأصيب 17 آخرين في الحادثة".

وأوضح فيضي أن الانفجار وقع أثناء مرور حافلة من طراز "مرسيدس 404" تابعة لإحدى الشركات الخاصة وتقل مسافرين من ولاية هيرات نحو العاصمة الأفغانية كابول.

وقد قامت السلطات المحلية في الولاية بمساعدة أهالي المنطقة على إجلاء الضحايا ونقل المصابين إلى مشافي مدينة هيرات.

في سياق متصل، أصدرت الأمم المتحدة تقريرا قالت فيه إن 3812 مدنيا أفغانيا على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح في النصف الأول من العام الحالي خلال الحرب على الجماعات المسلحة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين على يد القوات الحكومية والتحالف.

وجاء في التقرير أن طالبان ومقاتلي تنظيم "داعش" قتلوا 531 أفغانيا وأصابوا 1437 في الفترة الممتدة ما بين الأول من كانون الثاني/يناير إلى الـ 30 حزيران/يونيو الماضي، مضيفا أن الجماعات المسلحة تعمدت استهداف 985 مدنيا بينهم مسؤولون حكوميون وزعماء قبائل وموظفو إغاثة، وفق وكالة "رويترز".

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