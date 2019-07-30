30/07/2019

العراق يهزم لبنان في بطولة غرب آسيا

حقق المنتخب العراقي المضيف فوزا صعبا على ضيفه اللبناني بهدف لاعبه حسين علي وذلك في افتتاح منافسات المجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا التي تستضيفها مدينة كربلاء المقدسة.

وأحرز علي هدف أسود الرافدين عند الدقيقة 57 بعد شوط أول مخيب لأصحاب الدار أهدر خلاله منتخب الأرز العديد من الفرص.

قبل أن ينجح حسين علي بمتابعة كرة مرتدة من الحارس مهدي خليل منسلا بين الدفاع والحارس ليسكن الكرة في قلب الشباك اللبنانية.

وعلى الرغم من التبديلات التي أجرها المدير الفني الروماني ليفيو إلا أن مهاجمي لبنان عجزوا عن هز الشباك العراقية رغم الفرص التي لاحت لحسن معتوق ومحمد قدوح وزملائهما.

ليحتل بهذا الفوز المنتخب العراقي صدارة المجموعة بثلاث نقاط، بينما بقي رصيد رجال الأرز خاليا.

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