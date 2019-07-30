العالم

الإمارات تعزز علاقاتها الدبلوماسية مع إيران 

30/07/2019

الإمارات تعزز علاقاتها الدبلوماسية مع إيران 

أكد قائدا قوات حرس الحدود الايراني العميد قاسم رضائي وقائد قوات خفر السواحل الاماراتي محمد علي مصلح الأحبابي، على تعزيز العلاقات الدبلوماسية وتأمين منطقة الخليج وبحر عمان. 

ورحب رضائي بالوفد الإماراتي الزائر، قائلاً "إن الجيرة في الإسلام تعني التعاون والتراحم، وسبق لإيران بأن أقامت علاقات تاريخية عريقة وفي مختلف الأصعدة والمجالات مع الامارات، وأن هذه العلاقات اليوم متواصلة بين المستثمرين والصيادين ورجال الاعمال".

كما نوه بالعلاقات الحدودية الجيدة بين ايران ودول الجوار ومنطقة الخليج، مشدداً على أهمية حماية الحدود وتشكيله جسراً بين الجانبين، وأن النهوض بمستوى العلاقات الثنائية يسهم في توفير الامن المستدام لشعبي البلدين.

بدوره رحب قائد قوات خفر السواحل الاماراتي بتنمية العلاقات بين البلدين، قائلاً "إيران رائدة في مكافحة تهريب المخدرات، ونحن بوصفنا خفر السواحل الاماراتي نثمن إجراءات الجمهورية الاسلامية في هذا الخصوص، وأن الأمن الذي تنعم به إيران في ضوء حدودها المشتركة يدل على اسلوبها الصحيح في الإدارة".‎

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