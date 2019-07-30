الخليج

الجيش اليمني يأسر 40 عنصراً للعدوان السعودي في عسير 

30/07/2019

الجيش اليمني يأسر 40 عنصراً للعدوان السعودي في عسير 

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اليوم الثلاثاء، عن أسر أكثر من 40 عنصرًا في عملية استدراج ناجحة لعناصر العدوان السعودي قبالة قطاع الدائر غرب عسير، مؤكداً تكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد إثر العملية.

ولفت سريع إلى تدمير عدد من المدرعات والآليات وسقوط العشرات من العدوان ما بين قتيل ومصاب خلال العمليات في محور عسير، موضحاً أن الطيران الحربي شن عددا من الغارات لمحاولة إسناد مرتزقته دون فائدة.

وحيا متحدث القوات المسلحة الدور المشرف والبطولي لأبناء القبائل الشرفاء لموقفهم المشرف في التصدي لقوى العدوان.‎

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