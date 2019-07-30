30/07/2019

نواب فلسطينيون يطالبون بتفعيل المقاومة رداً على جرائم الاحتلال في القدس المحتلة

طالب نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني فصائل المقاومة بتفعيل مقاومتها بشتى الوسائل، وأن لا تقف مكتوفة الأيدي أمام ما تتعرض له القدس المحتلة من تصعيد خطير في تغيير هويتها العربية والإسلامية.



وخلال جلسة خاصة ناقش المجلس جريمة هدم المنازل في وادي الحمص في صور باهر، ودعا نواب خلال الجلسة الفصائل للتوحد والتوافق والعمل الجاد لإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة لتوحيد الجهود لنصرة القدس وأهلها.



بدوره، طالب رئيس لجنة القدس والأقصى النائب أحمد أبو حلبية، السلطة الفلسطينية بالدفاع العملي والجاد عن المقدسيين في حي وادي الحمص وقرية صور باهر وغيرها من بلدات وقرى القدس، مطالباً بوقف التعاون والتنسيق الأمني مع العدو الصهيوني وإطلاق يد المقاومة للدفاع عن القدس وأهلها.



كما دعا البرلمانات الإسلامية والعربية والدولية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لتفعيل وتنفيذ القرارات الصادرة بحق مدينة القدس، ومنها: تفعيل صندوق دعم القدس؛ دعمًا لأهل القدس المرابطين على ثراها، وحفاظًا على التراث الإسلامي الأصيل فيها.‎

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