30/07/2019

جمعية الاطباء الرساليين الإيرانية بالتعاون مع الهيئة الصحية تعاين مرضى مخيم البداوي

حطّت جمعية الاطباء الرساليين بلا حدود بالتعاون مع الهيئة الصحية رحالها في مخيم البداوي لينطلق متخصصون في معاينة المرضى بشكل مجاني تقدمةً للشعب الفلسطيني من جانب الجمهورية الاسلامية الايرانية.



واشارت الجمعية الى أنه ليس غريبًا أن تخدم الهيئات الرسمية والشعبية الرعائية الايرانية الشعب الفلسطيني ليكون هذا العمل الانساني محطة في قطار انطلق مع انتصار الثورة الايرانية.

ويؤكد اللاجئون الفلسطينيون في المخيم أن الشعب الفلسطيني ليس وحده ولن يترك لمصيره، فايران كانت وستبقى داعمًا قولًا وعملًا في ظل تخاذل وتواطؤ عربي اضحى مكشوفًا.‎

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