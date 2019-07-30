العالم

السودان: قوات الأمن تقتل 8 طلاب شمال كردفان وحظر للتجوال

30/07/2019

السودان: قوات الأمن تقتل 8 طلاب شمال كردفان وحظر للتجوال

نقلت وكالة السودان للأنباء اليوم الثلاثاء عن رئيس المجلس العسكري الحاكم عبد الفتاح البرهان قوله إنه ينبغي إجراء محاسبة فورية بعد مقتل ما لا يقل عن أربعة تلاميذ برصاص القناصة خلال فض احتجاج في مدينة الأبيض يوم أمس.

ونسبت الوكالة إلى البرهان قوله إن "ما حدث في الأبيض أمر مؤسف وحزين، وقتل المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة".

وكان نشطاء سودانيون قد قالوا أمس إن قوات الأمن فرّقت بعنف مظاهرات طلابية في ولاية تقع غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص في الأقل.

وذكرت لجنة أطباء السودان المركزية وهي جزء من تجمع المهنيين السودانيين إن قوات الأمن أطلقت ذخيرة حية على طلاب المدارس الثانوية في مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان.

 ونشر تجمع المهنيين السودانيين تسجيلا مصورا يظهر المئات من الطلاب يتظاهرون في الأبيض، في حين يُسمع صدى طلقات نارية في الخلفية.

وليل أمس، أعلنت السلطات السودانية في الولاية حظرًا للتجوال في عدة مدن على خلفية مقتل الطلاب بالرصاص الحي الذي اطلقه مجهولون.

وفي الخرطوم، فرّقت الشرطة تظاهرة دعت لها المعارضة تنديدا بحادثة الأبيض.

وطالب "تجمع المهنيين" بنقل الحكم إلى سلطة انتقالية مدنية تنقذ البلاد من الانهيار، واعتبر أن المطلب العاجل يتجسد في قبول الإعلان الدستوري المعدل من دون أي شرط.

كما أصدرت المحكمة الإدارية العليا في السودان قرارا ببطلان قرار المجلس العسكري الصادر في نيسان/إبريل الماضي والقاضي بإقالة النائب العام عامر إبراهيم، ونص قرار المحكمة على إعادة إبراهيم إلى العمل بعد قبول الطعن الذي تقدم به.

ومن المقرر استئناف المحادثات بين المحتجين والمجلس العسكري حول القضايا المتعلقة بتشكيل إدارة انتقالية تتولى شؤون الحكم اليوم الثلاثاء.

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