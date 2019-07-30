30/07/2019

قطر تقدم مذكرة لمحكمة العدل الدولية ضد السعودية ومصر والإمارات

قدمت قطر مذكرتها الثانية والأخيرة في القضيتين المرفوعتين أمام محكمة العدل الدولية من قبل البحرين ومصر والسعودية والإمارات ضد قطر.

وصرح وكيل قطر أمام محكمة العدل الدولية وعميد كلية القانون في جامعة قطر محمد بن عبد العزيز الخليفي بأن بلاده سلمت مذكرتها الخطية الأخيرة، أمس الاثنين، ردًا على جميع ادعاءات الدول الأربع والتي تحاول نزع اختصاص منظمة الطيران المدني الدولية بالنظر في الشكوى القطرية.

وأضاف الخليفي قائلًا: "استطعنا أن نُبيّن للمحكمة أن الأسباب التي تستند إليها الدول الأربع لا أساس لها من الصحة، وهدفها هو تعطيل هذه المنظمة الدولية المتخصصة عن ممارسة اختصاصها الأصيل في الفصل في النزاع المتصل بأحكام اتفاقية شيكاغو واتفاقية خدمات العبور الجوية".

وتابع: "نحن نتطلّع إلى مقارعة حجج الخصوم في جلسات المرافعة الشفوية مع نهاية هذا العام، ثم تلقي قرار المحكمة حتى تتمكن المنظمة من الفصل في النزاع استنادا إلى أسسها الموضوعية السليمة".

وتنظر محكمة العدل الدولية في تحديد اختصاص منظمة الطيران المدني الدولية "الإيكاو"، بشأن استئناف قرار مجلس المنظمة بخصوص الشكوى القطرية التي تقدمت بها الدوحة للمجلس، للنظر في قضية الحظر الجوي واسع النطاق الذي فرضته الدول الأربع في 5 يونيو 2017، والذي شمل جميع الطائرات المسجلة في دولة قطر ومنعها من الطيران من وإلى مطارات هذه الدول، كما تم منعها من المرور في أجواء تلك الدول.

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