30/07/2019

سفينة تجارية إيرانية تُبحر من البرازيل بعد تزويدها بالوقود

أبحرَت سفينة الشحن الايرانية "باوند" التي كانت عالقة مع سفينة الشحن الايرانية الاخرى "ترمة" منذ أسابيع قبالة سواحل البرازيل، وذلك بعدما أمرَ القضاء المجموعة النفطيّة البرازيليّة "بتروبراس" بتزويدهما بالوقود.

وعلُقت السّفينتان الإيرانيّتان في ميناء بارانغوا في ولاية بارانا في جنوب البرازيل أوائل حزيران/يونيو، بعدما رفضت "بتروبراس" تزويدهما بالوقود خشية انتهاك العقوبات الأميركيّة.

وذكر المسؤول عن ميناء بارانغوا أنّ السّفينة "ترميه" أبحرت ظهر يوم السّبت باتّجاه ميناء برازيلي آخر وهو ايمبيتوبا، حيث يتعيّن عليها تحميل الذّرة.

أمّا السفينة "باوند" التي تمّ في وقت سابق تحميلها بالذّرة، فستتوجّه إلى إيران، في رحلة تستغرق حوالي 30 يومًا.

وأكّدت بتروبراس من جهتها أنّها زوّدت السفينتَين وقودًا.

وأفادت تقارير صحافية أنّ السفينيتَين أفرغتا في البرازيل حمولتيهما من مادّة اليوريا الكيميائية التي تُستخدم في تصنيع الأسمدة، وكان مقرّرًا أن تنقلا الذّرة إلى إيران.

وفي بيان سابق، برّرت المجموعة العامة قرارها بأنّ الشركة المالكة للسفينتين الإيرانيتين مدرجة على لائحة سوداء صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة الأميركي "اوفاك"، وقالت إنّه في حال "تزويدها السفينتين بالوقود، فإنّها ستُواجه خطر إدراجها على اللائحة نفسها، ما سيرتّب أضراراً فادحة".

وفرضت واشنطن اجراءات حظر احادية الجانب وغير قانونية على طهران والشركات التي تتعامل مع الجمهورية الإسلاميّة، بعدما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي من الاتّفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران والدول الكبرى.

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