الخليج

البورصة السعودية في أدنى مستوياتها منذ شهر

30/07/2019

البورصة السعودية في أدنى مستوياتها منذ شهر

مُني مؤشر البورصة السعودية خلال تعاملات أمس الاثنين بأشدّ خسارة خلال شهر بعد سلسلة من النتائج الضعيفة.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنسبة 1.5% في أسوأ أداء يومي له منذ 24 حزيران/يونيو، مع انخفاض أسهم جميع البنوك المدرجة. وتراجع سهم مصرف الراجحي 3%.

وانخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بنسبة 1.6%، وجاء ذلك بعدما أظهرت بيانات أن الشركة حققت أقل ربح فصلي منذ أواخر 2009.

كذلك هوى سهم "دلة" للخدمات الصحية القابضة بنسبة 6%، بعدما أعلنت الشركة انخفاضًا في ربح الربع الثاني من العام الجاري، متضررة بارتفاع تكلفة التشغيل والتمويل.

وجاء هبوط البورصة السعودية خلافًا لبورصة دبي، التي ارتفع مؤشرها بنسبة 1.2% إلى 2881 نقطة، مسجلًا أعلى مستوياته منذ 12 أب/أغسطس 2018، بدعم من الأسهم العقارية التي صعدت جميعها.

وقفز سهم "إعمار العقارية" بنسبة 3.9%، ليبلغ أعلى مستوياته منذ السابع من أب/أغسطس من العام الماضي، وبذلك يكون السهم قد حقق مكاسب في خمس من الجلسات الست الأخيرة، وجاء ذلك بعد أن وقعت أكبر شركة عقارية في الإمارة مذكرة تفاهم بشأن مشروع يتكلف 11 مليار دولار في مطار بكين الجديد العملاق.

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