30/07/2019

بسبب ارتفاع أحكام الإعدام.. دعوات لمقاطعة قمة العشرين في السعودية

دعت المحامية في محكمة الجنايات الدولية البارونة هيلينا كينيدي دول مجموعة العشرين إلى مقاطعة القمة المزمعة في السعودية العام المقبل، مشيرة إلى ارتفاع أحكام الإعدام بالبلاد بشكل كبير.

وأشارت كينيدي -وهي عضو بمجلس اللوردات ومستشارة لملكة بريطانيا- في مؤتمر صحفي عقدته في لندن، إلى أن السلطات السعودية نفذت خلال العام 2019 حتى الآن 134 حكما بالإعدام.

وشملت عمليات الإعدام 37 معارضا سياسيا تم إعدامهم جماعيا، وستة من هؤلاء كانوا أطفالا حين وقوع الجريمة المزعومة، وأغلب الإعدامات تمت لشيعة سعوديين من المنطقة الشرقية.

ولفتت كينيدي التي أعدت تقريرا بطلب من المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إلى وجود عمليات فساد وإجراءات غير قانونية تحدث في السعودية.

من جهتها، سلطت الكاتبة دانيا عقاد في موقع "ميدل إيست آي" البريطاني الضوء على دعوة كينيدي، ولم تستبعد أن يفوق معدل عمليات الإعدام هذ العام كل الأرقام المسجلة سابقا إذا استمرت بوتيرتها الحالية، مشيرة إلى أن من بين المهددين بالإعدام الداعية المعتقل سلمان العودة.

وقرّرت محكمة سعودية خلال جلسة سرية يوم الأحد الماضي تأجيل محاكمة العودة، إذ تطالب النيابة فيها بالقتل تعزيرا، إلى كانون الأول/ديسمبر المقبل، ولم يحضر الداعية الجلسة، حسب ما أفاد به نجله.

وكانت "منظمة العفو الدولية" عبرت عن قلقها البالغ من احتمال الحكم على العودة وتنفيذ الحكم بحقه، وطالبت بإطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط.

وفي أيلول/سبتمبر 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين وناشطين في البلاد، أبرزهم: سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.

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