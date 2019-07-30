30/07/2019

إصابات وهدم خيام في الأغوار الشمالية ونابلس

أصيب أربعة فلسطينيين فجر اليوم بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحام مئات المستوطنين "مقام يوسف" شرق نابلس.

وأفاد الهلال الاحمر الفلسطيني عن إصابة أربعة مواطنين بالرصاص الحي والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت قبيل اقتحام مئات المستوطنين للمقام فجرا، حيث جرى نقلهم لمستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج.

وأعلنت مصادر صهيونية أن 1300 مستوطنا اقتحموا المقام فجرا، بحراسة مشددة من جيش الاحتلال.

وفي الأغوار الشمالية، شرعت قوات الاحتلال صباح اليوم بهدم خيام وبركسات في منطقة الرأس الأحمر.

وأكد مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات في تصريحات صحفية ان "قوة عسكرية ترافقها جرافة اقتحمت المنطقة في ساعات الصباح الباكر وشرعت بعمليات الهدم"، موضحا أنه "تم هدم ثلاث خيام وبركسات للمواطن جميل سليمان بني عودة ونجله سليمان، والمواطن أيمن عزات بني عودة، وما زالت العملية مستمرة، علما أن قوات الاحتلال هدمت منشآت لذات المواطنين قبل حوالي شهر".

وفي غزة، تسببت قنبلة إنارة أطلقتها قوات العدو مساء أمس بأضرار في منزل المواطن هيثم اللوح شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل إنارة في أجواء القطاع، ما أدى لسقوط إحداها في منزل المواطن اللوح واحتراق فنائه.

وفي السياق ذاته، فتحت زوارق الاحتلال نيران أسلحتها صوب مراكب الصيادين في عرض بحر محافظة رفح، دون أن يبلغ عن إصابات.

إقرأ المزيد في: فلسطين