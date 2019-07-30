30/07/2019

ما هي أبرز اهتمامات صحف مصر والمغرب العربي؟

السيسي يلتقي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني

ذكرت صحيفة " الأهرام " المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الإثنين، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة..

وأشار السيسي إلى متابعته الحثيثة لكافة التطورات الراهنة على الساحة السودانية، مؤكدًا مساندة مصر لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة، ومعربًا عن استعداد مصر لتقديم كل سبل الدعم للأشقاء في السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني بعيدًا عن التدخلات الخارجية.

وأوضح المتحدث الرسمي السفير بسام راضي أن الفريق أول حميدتي نقل تحيات الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، مؤكدًا التقارب الشعبي والحكومي المتأصل بين مصر والسودان، ومشيدًا بالجهود القائمة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، والدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي المهم الذي يمر به.

واستعرض رئيس المجلس العسكري الانتقالي تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة للتعامل مع المستجدات في هذا الصدد، بما فيها التوقيع مؤخرًا على الاتفاق السياسي الخاص بترتيبات المرحلة الانتقالية مع تحالف "الحرية والتغيير"، معربًا في هذا الخصوص عن تقدير بلاده لدور مصر الداعم للسودان، خاصةً من خلال رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي، الذي يسهم بشكل فعال في دفع الجهود القائمة لمؤازرة السودان على النجاح في تحقيق استحقاق المرحلة الراهنة.

كما تم التوافق بين الجانبين حول استمرار التنسيق المشترك والتشاور المكثف بهدف التباحث حول أفضل السبل للمساهمة في التعامل مع المستجدات الراهنة على الساحة السودانية، سعيًا نحو إيجاد رؤية واضحة وطويلة الأمد لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين للشعب السوداني.

مصر: 12.5 مليون مواطن في الصعيد لا يستطيعون تأمين احتياجاتهم

ولفتت صحيفة " المصري اليوم" الى إعلان عبدالحميد شرف الدين، رئيس قطاع الإحصاءات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أن بحث الدخل والإنفاق شارك فيه نحو 300 باحث ميداني، وتم التعاون مع كل أجهزة الدولة.

وأظهرت البيانات التي عرضها الجهاز خلال مؤتمر صحفي، أمس الإثنين، أن متوسط الإنفاق الاستهلاكي بلغ نحو 49 ألف جنيه عام 2017/2018، فيما بلغ متوسط الإنفاق الكلي السنوي للأسرة نحو 51.4 ألف جنيه سنويا.

وأوضح البحث أن أفقر 10% من السكان يستحوذون على 28.2% من مخصصات تكافل وكرامة، و70% من المخصصات تذهب إلى 40%.

ورصد البحث زيادة معدلات الفقر في كافة الأنحاء، فيما عدا ريف الوجه القبلي حيث تراجع بنحو 4،8 % إلا أنه لا يزال نحو 52% من السكان هناك لا يستطيعون الوفاء باحيتاجاتهم الأساسية، ويبلغ عددهم نحو 12.5 مليون مواطن، ولا يزال ثلث الفقراء يسكنون الريف، وتصدرت أسيوط معدل الفقر بنسبة 66.7 % تليها سوهاج والأقصر والمنيا، وأخيرا بورسعيد بنسبة 7.6 %.

إعلان قيمة دخل الفرد في مصر

وفي سياق متصل ، أفادت صحيفة " الشروق" المصرية عن إعلان قيمة دخل الفرد الفقير في مصر والتي قدرت بـ"8827" جنيها سنويا، فيما بلغت قيمة الدخل السنوي لمن هم تحت خط الفقر المدقع 6065 جينها سنويا، وذلك وفقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق..

وحسب بحث الدخل والاتفاق فإن 37.1% من انفاق الأسر يذهب إلى الطعام والشراب، و18.6% يوجه إلى السكن، ويبلغ قيمة الإنفاق على الصحة 9.9%، فيما انخفضت قيمة الإنفاق على التعليم إلى 4.5%، حيث تحتل الدروس الخصوصية البند الأكبر في إنفاق الأسر على التعليم حيث يحتل هذا البند 37.7%من حجم الإنفاق علي التعليم.

وكشف البحث أن إنفاق الأسرة المصرية على اللحوم تراجع من 29.2% عام 2015 إلي 27.8%في ٢٠١٧.

وارتفع متوسط دخل الشريحة الدنيا لترتفع إلىي 30.4 ألف جنيها، بدلا من 22.5 ألف جنيها سنويا في بحث 2013، في الوقت ذاته ارتفع دخل الشريحة الأعلي دخلا من 81 ألف جنيه سنويا إلي 100.3 ألف جنيه.

وارتفعت بنسبة ضئيلة نسبة تغطية الأسر الأقل دخلا ببطاقات التموين لتصل إلي 95.5% بدلا من 95.4 في بحث 2013، وانخفض نسبة تغطية الفئات الأكثر دخلا للبطاقات التموينية من 80.5%من الأسر إلي 80.2% فقط، وتتمتع الشرائح الأقل دخلا للبطاقات التموينية حيث تحصل نحو 91.7%منها على لطاقات، وفي نفس الوقت تتمتع 77.5%من الفئات الأعلي دخلا ببطاقات تموينية.

"بنك أوف أمريكا" يحذّر من مخاطر احتمال حدوث فجوة تمويلية في مصر

من جهتها، أشارت صحيفة " التحرير " المصرية الى تحذير بنك أوف أميركا ميريل لينش من مخاطر احتمال حدوث فجوة تمويلية في مصر أو انخفاض تدفقات الأجانب في محافظ الأوراق المالية في مصر، في ظل ارتفاع حيازات الأجانب من أذون الخزانة بنهاية مارس الماضي، لتلامس 15 مليار دولار بعدما شهد العام الماضي خروج أكثر من 1.8 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين المحلي.

وقال بنك أوف أمريكا ميريل لينش، إنَّ أبرز المخاطر التي تواجه الاقتصاد، خلال الفترة المقبلة، تتمثل في احتمالية حدوث فجوة تمويلية أو انخفاض تدفقات الأجانب في محافظ الأوراق المالية، والتضخم المرتفع وفقدان القدرة التنافسية لسعر الصرف الحقيقي الفعال وحدوث اضطرابات سياسية والقضايا الأمنية، وأضاف أن السلطات تسعى في الوقت الحالي لإبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، على الأرجح سيكون غير تمويلي.

وأوضح البنك أن استقرار الاقتصاد الكلي مستمر في ظل زخم الإصلاحات، ورغم اتساع عجز الحساب الجاري في الربع الرابع من 2018، ليستقر عند 6.3 مليار دولار تعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه أقل من مستويات الذروة عند 20 مليار دولار في الربع الأخير من 2016.

وتابع: «كما أن مصر أصبح لديها احتياطيات قوية تغطي واردات 7.1 شهر، بعدما سجلت 44.4 مليار دولار في يونيو الماضي، بعدما تدهورت إلى 17.5 مليار دولار في يونيو 2016، بخلاف امتلاك المركزي 7.2 مليار دولار ودائع غير مدرجة في الاحتياطيات».

ونوه بأنه بنهاية مارس ارتفعت حيازات الأجانب من أذون الخزانة إلى 14.9 مليار دولار بعدما شهد العام الماضي خروج أكثر من 1.8 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين المحلي.

وتعادل استثمارات الأجانب في الوقت الحالي 19% من الأرصدة القائمة لأذون الخزانة و29 من الاحتياطيات الأجنبية الرسمية وغير الرسمية.

وقال إن البنك المركزي يسعى للإبقاء على سعر الفائدة الحقيقي مرتفعًا، مقارنة بالأسواق الناشئة؛ للحفاظ على جاذبية الدين المحلي من جهة، وفي إطار استهدافه لمعدلات التضخم بين 6 و12% بحلول الربع الرابع من 2020.

رئاسة الوزراء المصرية: لن نسمح باستمرار نزيف الأموال بالشركات الخاسرة

صحيفة " الوطن " المصرية أشارت الى تأكيد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه رسائل مهمة خلال لقائه مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للقناة، مشددًا على ضرورة أن تعي الشركات تلك الرسائل وتفهمها جيدًا.

وأضاف أن رئيس الوزراء، أكد أن الحكومة لن تتحمل من الآن فصاعدًا خسائر الشركات أيًا كانت، موضحًا أنه قصد الشركات التابعة للحكومة، حيث لن تسمح باستمرار النزيف في الأموال، موضحًا أنها أموال الشعب ودافعي الضرائب.

وشدد على أن استمرار هدر الأموال في الشركات الخاسرة يعتبر هدرًا كبيرًا لموارد وأموال الدولة.

وأكد أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى الموقف الحالي للشركات التابعة لهيئة قناة السويس بمدن القناة الثلاث، خلال العام المالي المنقضي 2018/2019، والعمل على استغلال مواردها وأصولها بالشكل الأمثل، حيث أن خطة التطوير محددة بمدى زمني.

وشدد على أن هناك خطة لاستغلال موارد وأصول الشركات الحكومية التي تتكبد خسائر، بالإضافة إلى وضع خطة تطوير تتضمن تحديث الآلات مثلما يحدث في قطاع النسيج..

الجزائر: قوى المجتمع المدني تطالب برحيل بقايا نظام بوتفليقة

بالانتقال الى الصحف الجزائرية، لفتت صحيفة " الشروق " الى إعلان قوى المجتمع المدني التي تضم أزيد من 40 نقابة مستقلة وجمعية وطنية، تمسكها بخيار الحوار الجاد والمسؤول لحل الأزمة السياسية في البلاد وتحقيق الانتقال الديمقراطي إلى مرحلة قوامها السيادة الشعبية شريطة رحيل بقايا رموز نظام بوتفليقة السابق..

واشترطت قوى المجتمع المدني عقب عقدها لاجتماع بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بالجزائر لدراسة ومواكبة مختلف المستجدات أهمية رحيل بقايا النظام السابق، الإفراج عن معتقلي الرّأي ونشطاء الحراك السلمي، ووقف سياسة الاعتقالات والمتابعات القضائية في حقهم، ورفع كافة أشكال الحصار وإيقاف التضييق على الفضاءات العمومية وعلى الحراك الشعبي السلمي مع ضمان حرية توفير وتقديم المعلومة للمواطن بكل احترافية وموضوعية وحيادية، لأجل حل الأزمة السياسية في البلاد وتحقيق الانتقال الديمقراطي إلى مرحلة قوامها السيادة الشعبية والتمسك بخيار الحوار الجاد والمسؤول.

الجزائر: المستشار المحقّق يودع سـلال السجن المؤقّـت في قضية معزوز

صحيفة "النهار" الجزائرية ذكرت أن المستشار المحقق بالمحكمة العليا أمر بإيداع الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال رهن الحبس المؤقت، في قضية رجل الأعمال معزوز أحمد، حيث تم الاستماع إليه أمس.

ووجّهت للوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، جنحة منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات.

كما وجّهت له تهم التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي من موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها، وتبييض الأموال والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.

وكان المستشار المحقق بالمحكمة العليا قد أمر، أول أمس، بإيداع الوزير الأسبق للصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، رهن الحبس المؤقت بعد الاستماع إليه في قضية أحمد معزوز.

الملك المغربي يبدي الاستعداد للتعاون مع الجزائر

أما صحيفة "المغرب اليوم" المغاربية فأشارت الى تأكيد الملك المغربي محمد السادس أن المغرب ملتزم بنهج اليد الممدودة تجاه الجزائر، وذلك في كلمة بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش.

وقال الملك محمد السادس خلال الخطاب، "نؤكد مجددا التزامنا الصادق، بنهج اليد الممدودة، تجاه أشقائنا في الجزائر، وفاء منا لروابط الأخوة والدين واللغة وحسن الجوار، التي تجمع، على الدوام، شعبينا الشقيقين".

وأضاف الملك المغربي أن ذلك "تجسد مؤخرا في مظاهر الحماس والتعاطف، التي عبر عنها المغاربة، ملكا وشعبا، بصدق وتلقائية، دعما للمنتخب الجزائري، خلال كأس إفريقيا للأمم بمصر الشقيقة؛ ومشاطرتهم للشعب الجزائري، مشاعر الفخر والاعتزاز، بالتتويج المستحق بها؛ وكأنه بمثابة فوز للمغرب أيضا".

وأكد أن "الوعي والإيمان بوحدة المصير، وبالرصيد التاريخي والحضاري المشترك، هو الذي يجعلنا نتطلع، بأمل وتفاؤل، للعمل على تحقيق طموحات شعوبنا المغاربية الشقيقة، إلى الوحدة والتكامل والاندماج."

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