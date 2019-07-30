30/07/2019

ردًا على مجزرة "صعدة".. سلاح الجو اليمني يقصف قاعدة الملك خالد الجوية

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير استهدف بعملية واسعة قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط في عسير بعدد من طائرات قاصف 2K.

وأكد العميد سريع أن عملية سلاح الجو المسير أصابت مرابض الطائرات الحربية وأهداف عسكرية أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بدقة عالية، مضيفا أن العملية تأتي ردًا على العدوان المستمر والحصار الجائر وارتكاب الجرائم البشعة بحق أبناء شعبنا.

واعتبر العميد سريع أن أن جريمة النظام السعودي بحق المدنيين في سوق آل ثابت في مديرية قطابر في محافظة صعدة تثبت فشل هذا النظام في الميدان العسكري والإنساني، مؤكدا أن القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام جرائم العدو وإنما ستزيدهم قوة وعزيمة للرد على عدوانه الظالم وحصاره الغاشم.

وارتفع عدد شهدا مجزرة صعدة إلى 14 يمنيا بينهم طفلان و23 جريحا بينهم 11 طفلا، إثر قصف سعودي استهدف سوق آل ثابت في مديرية قطابر الحدودية في محافظة صعدة.

بدوره، أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام أن ارتكاب المجازر البشعة بحق المدنيين وحشيةٌ طبعت سلوك النظام السعودي طوال سنوات العدوان المدعوم أمريكيا وبريطانيًا.

وقال عبد السلام في تغريدة له على موقع "تويتر" عقب مجزرة قطابر "أكثر من 10 شهداء و20 جريحا بينهم أطفال جراء قصف سعودي عدواني استهدف سوق آل ثابت مديرية قطابر الحدودية في صعدة، مرتكبا مجزرةً شنيعة بحق المدنيين الأبرياء في وحشيةٍ طبعت سلوك النظام السعودي طوال سنوات العدوان المدعوم أمريكيا وبريطانيا."

وكان وزير الصحة الدكتور طه المتوكل أكد أن هناك أكثر من 10 حالات خطرة بين جرحى القصف السعودي على سوق آل ثابت بالإضافة إلى وجود من عدد من الأشلاء التي لم يتم التعرف عليها.

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