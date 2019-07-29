29/07/2019

مجزرة جديدة تودي بحياة 13 يمنياً يرتكبها العدوان السعودي بقصف سوق شعبي في صعدة

استشهد 13 مواطنًا وجرح 23 بينهم أطفال في جريمة جديدة ارتكبتها طائرات العدوان السعودي الامريكي على سوق شعبي بمحافظة صعدة.

وأفادت قناة "المسيرة" أن قصفًا سعوديًا استهدف سوق آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية نتج عنه استشهاد 13 مواطنًا بينهم طفلان و23 جريحًا بينهم 11 طفلاً في حصيلة غير نهائية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ان القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام جرائم العدو، وإنما سيزيدنا ذلك قوة وعزيمة للرد على عدوانه الظالم وحصاره الغاشم.

وأشار العميد سريع الى ان النظام السعودي عمد إلى ارتكاب المجزرة بعد استهداف صاروخ بدرF بشكل مباشر تجمعًا عسكريًا لقوات العدوان السعودي.

من جانبه اعتبر رئيس الوفد الوطني اليمني "محمد عبد السلام" ان ارتكاب المجازر البشعة بحق المدنيين وحشيةٌ طبعت سلوك النظام السعودي طوال سنوات العدوان المدعوم أمريكيًا وبريطانيًا.‎

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