29/07/2019

عضو كنيست صهيوني: هناك خطر حقيقي في التوجه لانتخابات إضافية في "اسرائيل"

قال عضو الكنيست الصهيوني من حزب الليكود آفي ديختر (ورئيس لجنة الخارجية والامن في الكنيست) إن هناك احتمالًا واقعيًا بأن تحتاج "إسرائيل" الى خوض انتخابات جديدة للمرة الثالثة.

وتطرق ديختر خلال مقابلة مع موقع "يديعوت احرونوت"، الى التحالف المتوقع بين أحزاب اليمين برئاسة آييلت شاكيد فقال "رأينا انه في الانتخابات السابقة لا يمكننا الاعتماد على آييلت شاكيد. في الانتخابات السابقة اكتشفنا انه لا يمكننا الاعتماد على أي احد. لذلك فان حملتنا تتركز الى الوصول لأكبر عدد ممكن من المقاعد لليكود".

ورداً على سؤال، ان كان لا يثق بآيلت شاكيد قال: "انه لربما يعتمد عليها لكن لا يثق بها، تعلمنا ان نميز هذا في المرة السابقة مع ليبرمان. اقوال آييلت شاكيد هي اقوال مشروطة ولذلك نحن لا نريد ان نحيا تحت أي شروط".

واضاق ديختر انه اذا فشل الليكود في تشكيل حكومة، هناك "خطر حقيقي" بأن تحصل انتخابات إضافية، لكن حجم الأوهام هي جزء من المتنافسين في الأحزاب، وكان هذا في نهاية الامر ما دفعنا الى انتخابات إضافية.

وفي تعليقة على مطالبة حزب "ازرق ابيض" بانه في حال منح رئاسة الليكود لشخصية أخرى عدا نتنياهو سيتم تشكيل الحكومة خلال نصف ساعة، قال: "نحن لا نريد ان نشكل حكومة أخرى مع "ازرق ابيض"، نحن نريد حكومة يمين بقيادة نتنياهو".‎

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