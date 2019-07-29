29/07/2019

الشيخ عبد الكريم عبيد: لاستراتيجية وطنية تحمي لبنان من التهديدات الصهيونية

اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن مصير اقتراح وزير خارجية الكيان الصهيوني يسرائيل كاتس بتخصيص 50 مليون شيكل ـ 14 مليون دولار لتشجيع بعض الدول على نقل سفاراتها الى القدس المحتلة، سيكون الفشل.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي اليوم الاثنين إن هذا الاقتراح يؤكد فشل الولايات المتحدة الامريكية و"اسرائيل" في تجاوز الاجماع الدولي بشأن القدس، كما يثبت اصرار الحكومة الاسرائيلية على سياسة الابتزاز السياسي واستغلال احتياجات بعض الدول لإحداث تغيير وتبديل في موقفها من قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن القدس الشرقية جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967".

وتابعت" هذا الفشل نرى انعكاساته من خلال مواقف الدول والاجماع الدولي على رفض القرارات الأميركية والتمسك الدولي بتحقيق السلام على أساس حل الدولتين".

وشددت الوزارة أن "مقترح كاتس يأتي في سياق المزايدات الانتخابية الاسرائيلية ومصيره الفشل، ولا يمكن أن يخفي حقيقة العزلة الأميركية الاسرائيلية أمام الاجماع الدولي على التمسك بالشرعية الدولية وقراراتها وبالقانون الدولي، وسيصطدم دائمًا بجدار الدبلوماسية الفلسطينية والعربية والاسلامية المدعومة من أصدقاء الشعب الفلسطيني في العالم".

وأكدت أنها ستواصل جهودها السياسية والدبلوماسية لتعميق الجبهة الدولية العريضة الرافضة للقرارات الأميركية المشؤومة المؤيدة للاحتلال، وستواصل حواراتها المفتوحة مع اصحاب القرار والرأي العام في الدول المستهدفة صهيونيًأ لتوضيح خطورة التجاوب مع المقترحات الاسرائيلية، وتوظيف الاقتصاد العربي والإسلامي والصديق والخبرات الفلسطينية للوقوف الى جانب الدول المستهدفة بالابتزاز الأميركي الصهيوني.

وختمت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانها بأنها سترفع دعاوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد أي دولة تُقْدِم على نقل سفارة بلادها الى القدس المحتلة.

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