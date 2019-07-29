عين على العدو

جيش الاحتلال يواصل تحصين الحدود مع قطاع غزة‎

29/07/2019

جيش الاحتلال يواصل تحصين الحدود مع قطاع غزة‎

تواصل قوات الهندسة في الجيش الصهيونية إقامة سواتر رملية بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.

المراسل العسكري في موقع "والاه" أمير بوحبوط نشر عبر حسابه على موقع "تويتر" فيديو يظهر أعمالًا هندسية ورفع سواتر على الحدود.

وكتب بوحبوط "قوات الهندسة في قيادة المنطقة الجنوبية تواصل حماية منطقة الحدود، وإقامة سواتر لكي تشكِّل صعوبة على حركة "حماس" في جمع معلومات إستخبارية عن قوات الجيش التي تتحرك في المنطقة"، وتابع "هذا هو الرد على إطلاق صاروخ مضاد للدروع (كورنت) على حافلة الجنود في تلة "السهم الأسود"".

وأضاف "هذه هي حرب الأدمغة بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" التي ستبحث في المعركة المقبلة عن نقاط ضعف وستطلق عددًا كبيرًا من قذائف الهاون وصواريخ كورنت على خط الإلتحام".

إقرأ المزيد في: عين على العدو

الجيش الإسرائيلي يطلق برنامجًا أدبيًا إلزاميًّا للقادة‎

16/10/2019

الجيش الإسرائيلي يطلق برنامجًا أدبيًا إلزاميًّا للقادة‎
غانتس وكوخافي سيلتقيان بمصادقة نتنياهو

16/10/2019

غانتس وكوخافي سيلتقيان بمصادقة نتنياهو
جيش العدو يستعدّ لعودة الجيش السوري وحزب الله إلى الحدود‎

16/10/2019

جيش العدو يستعدّ لعودة الجيش السوري وحزب الله إلى الحدود‎
القناة "13" الإسرائيلية: الانسحاب الأميركي من سوريا عزل "إسرائيل" مقابل إيران والأسد 

16/10/2019

القناة "13" الإسرائيلية: الانسحاب الأميركي من سوريا عزل "إسرائيل" مقابل إيران والأسد 
شركة اسرائيلية تزوّد الجيش الأميريكي بمنظومة "دفاع"

15/10/2019

شركة اسرائيلية تزوّد الجيش الأميريكي بمنظومة "دفاع"
"يديعوت": نتنياهو يخطّط للسفر إلى اليابان‎ بتوقيت حسّاس

15/10/2019

"يديعوت": نتنياهو يخطّط للسفر إلى اليابان‎ بتوقيت حسّاس
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني