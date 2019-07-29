29/07/2019

جيش الاحتلال يواصل تحصين الحدود مع قطاع غزة‎

تواصل قوات الهندسة في الجيش الصهيونية إقامة سواتر رملية بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.

المراسل العسكري في موقع "والاه" أمير بوحبوط نشر عبر حسابه على موقع "تويتر" فيديو يظهر أعمالًا هندسية ورفع سواتر على الحدود.

وكتب بوحبوط "قوات الهندسة في قيادة المنطقة الجنوبية تواصل حماية منطقة الحدود، وإقامة سواتر لكي تشكِّل صعوبة على حركة "حماس" في جمع معلومات إستخبارية عن قوات الجيش التي تتحرك في المنطقة"، وتابع "هذا هو الرد على إطلاق صاروخ مضاد للدروع (كورنت) على حافلة الجنود في تلة "السهم الأسود"".

وأضاف "هذه هي حرب الأدمغة بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" التي ستبحث في المعركة المقبلة عن نقاط ضعف وستطلق عددًا كبيرًا من قذائف الهاون وصواريخ كورنت على خط الإلتحام".

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