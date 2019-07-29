منوعات

لا فرق بين ضرر السجائر وأجهزة تسخين التبغ

29/07/2019

لا فرق بين ضرر السجائر وأجهزة تسخين التبغ

ذكرت منظمة الصحة العالمية في تقرير عالمي نشرته حديثًا أن جميع بلدان العالم جعلت التدخين أكثر صعوبة وتكلفة، ولكن لا يزال هناك نقص في السياسات لمساعدة أولئك الذين يريدون الإقلاع عن هذه العادة.

بدوره، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان: "الإقلاع عن التدخين هو أحد أفضل ما يمكن لأي شخص القيام به من أجل صحته"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية أمس.

وقال فيناياك براساد، مدير برنامج وحدة مكافحة التبغ بمنظمة الصحة العالمية، للصحافيين، إن تطوير منتجات جديدة يهدف فقط إلى توسيع أسواق شركات التبغ.

وأضاف: "لا يوجد فرق بين السجائر وأجهزة تسخين التبغ إلا من حيث التعرض... التعرض أقل والدخان غير مرئي".

ويجري الترويج للسجائر الإلكترونية، التي تحتوي على نيكوتين من دون تبغ، كوسيلة للإقلاع عن التدخين، لكن براساد يضيف أنه لا يوجد دليل يبرر هذا الادعاء، فيما أظهرت أدلة من الولايات المتحدة أنها زادت من انتشار التدخين بين الشباب.

 

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