العالم

قائد طيران القوة البحرية الإيرانية: نراقب جميع تحركات القوات الأجنبية في الخليج

29/07/2019

قائد طيران القوة البحرية الإيرانية: نراقب جميع تحركات القوات الأجنبية في الخليج

أكد قائد طيران القوة البحرية الإيرانية النقيب البحري الطيار منصور روح الأميني أن "قواتنا ترصد وتراقب جميع تحركات القوات الأجنبية في الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان".

وأشار الأميني الى أن لديه الاشراف الكامل وباستمرار على جميع مناطق المياه الإقليمية والمياه الدولية المعرضة للتهديد.

واعتبر أن "إيران تحمل رسالة السلام إلى الدول المجاورة، وعلى الرغم من السياسات غير المناسبة لبعض دول المنطقة، إلا أن إيران لم ولن تواجه أية مشكلات مع هذه البلدان؛ فنحن نعتبرهم إخواننا وأمنهم هو أمننا".

وشدد على أن القدرات الدفاعية الإيرانية لا تشكل تهديداً لدول المنطقة، مضيفًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونظراً لقدراتها، بإمكانها توفير الأمن لجميع دول المنطقة، لذلك ليس هناك حاجة لوجود قوات اجنبية في مضيق هرمز والخليج وبحر عمان".

وختم قائد طيران القوة البحرية الإيرانية قائلا: "عندما أدرك الغربيون أن إيران وحدها قادرة على تأمين أمن المنطقة، بدؤوا بإثارة ظاهرة التخويف من إيران".

إقرأ المزيد في: العالم

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة

16/10/2019

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة
حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء

16/10/2019

حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء
زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو

16/10/2019

زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو
اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟

16/10/2019

اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟
روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي

16/10/2019

روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي
موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 

16/10/2019

موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني