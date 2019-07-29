29/07/2019

قائد طيران القوة البحرية الإيرانية: نراقب جميع تحركات القوات الأجنبية في الخليج

أكد قائد طيران القوة البحرية الإيرانية النقيب البحري الطيار منصور روح الأميني أن "قواتنا ترصد وتراقب جميع تحركات القوات الأجنبية في الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان".

وأشار الأميني الى أن لديه الاشراف الكامل وباستمرار على جميع مناطق المياه الإقليمية والمياه الدولية المعرضة للتهديد.

واعتبر أن "إيران تحمل رسالة السلام إلى الدول المجاورة، وعلى الرغم من السياسات غير المناسبة لبعض دول المنطقة، إلا أن إيران لم ولن تواجه أية مشكلات مع هذه البلدان؛ فنحن نعتبرهم إخواننا وأمنهم هو أمننا".

وشدد على أن القدرات الدفاعية الإيرانية لا تشكل تهديداً لدول المنطقة، مضيفًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونظراً لقدراتها، بإمكانها توفير الأمن لجميع دول المنطقة، لذلك ليس هناك حاجة لوجود قوات اجنبية في مضيق هرمز والخليج وبحر عمان".

وختم قائد طيران القوة البحرية الإيرانية قائلا: "عندما أدرك الغربيون أن إيران وحدها قادرة على تأمين أمن المنطقة، بدؤوا بإثارة ظاهرة التخويف من إيران".

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