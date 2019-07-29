لبنان

ارسلان: لن أتاجر بدم الناس

29/07/2019

ارسلان: لن أتاجر بدم الناس

أكد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان أنه "لا تهاون مع كل من سمحت له نفسه أن يتعرض لحياة الناس والأبرياء"، وقال: "لا يراهننّ أحد على الوقت، فبالنسبة لنا اليوم هو كما اليوم الأول لحادثة قبرشمون".

وفي مؤتمر صحافي تناول فيه التطورات المتّصلة بحادثة قبرشمون، قال ارسلان: "المقايضة بالدم لا تليق لا بالدولة ولا بالمؤسسات، نحن في السياسة حاضرون لملاقاة الجميع ولكن في القضاء والأمن لن نلاقي أحدا".

وقال ارسلان: "لن أتاجر بدم الناس ولن أقايض بالدم".

واشار الى "أن المبادرات السابقة أجهضت واليوم يريدون المقايضة "يا عيب الشوم" على هذا المستوى الدنيء".

وتابع: "لا مشكلة لدينا بانعقاد مجلس الوزراء ولكن أول بند على الطاولة يجب أن يكون المجلس العدلي وإذا خسرنا لا مانع لدينا ومن يحلل دمنا على طاولة الحكومة فليصوت ضدنا"، مستغربًا "عدم طرح إحالة حادثة الشويفات على المجلس العدلي منذ البداية".

وشدد ارسلان على أن "المجلس العدلي ليس من اختراعنا بل هو الملاذ الطبيعي عندما يتعرض وزير لكمين مسلح"، وقال: "الكرة ليست في ملعبنا وانتهيت من المبادرات والوزير الغريب لن يشارك في جلسة لمجلس الوزراء لبحث أي بند قبل مناقشة قضية قبرشمون"، مطالبًا "بإقرار خطة أمنية جدية في الجبل".

 

إقرأ المزيد في: لبنان

الجراح بعد جلسة مجلس الوزراء: رفع الرسوم على التبغ والتنباك المنتج والمستورد

16/10/2019

الجراح بعد جلسة مجلس الوزراء: رفع الرسوم على التبغ والتنباك المنتج والمستورد
في أربعينية الإمام الحسين (ع)..مسيرة للمشاية إلى مقام السيدة خولة "ع"

16/10/2019

في أربعينية الإمام الحسين (ع)..مسيرة للمشاية إلى مقام السيدة خولة "ع"
كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية ووفد وكالة التنمية الفرنسية "A.f.d " زارا الهرمل

16/10/2019

كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية ووفد وكالة التنمية الفرنسية "A.f.d " زارا الهرمل
تكتل بعلبك الهرمل: بدء العمل بتنفيذ محطة التحويل الرئيسية في بلدة بدنايل

16/10/2019

تكتل بعلبك الهرمل: بدء العمل بتنفيذ محطة التحويل الرئيسية في بلدة بدنايل
بري: يلوموننا على الربط بين حدودنا البرية والبحرية ويستغربون تمسكنا بالمقاومة

16/10/2019

بري: يلوموننا على الربط بين حدودنا البرية والبحرية ويستغربون تمسكنا بالمقاومة
الحاج حسن: الدولة عاجزة أمام الحرائق

16/10/2019

الحاج حسن: الدولة عاجزة أمام الحرائق
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني