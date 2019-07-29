29/07/2019

ارسلان: لن أتاجر بدم الناس

أكد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان أنه "لا تهاون مع كل من سمحت له نفسه أن يتعرض لحياة الناس والأبرياء"، وقال: "لا يراهننّ أحد على الوقت، فبالنسبة لنا اليوم هو كما اليوم الأول لحادثة قبرشمون".

وفي مؤتمر صحافي تناول فيه التطورات المتّصلة بحادثة قبرشمون، قال ارسلان: "المقايضة بالدم لا تليق لا بالدولة ولا بالمؤسسات، نحن في السياسة حاضرون لملاقاة الجميع ولكن في القضاء والأمن لن نلاقي أحدا".

وقال ارسلان: "لن أتاجر بدم الناس ولن أقايض بالدم".

واشار الى "أن المبادرات السابقة أجهضت واليوم يريدون المقايضة "يا عيب الشوم" على هذا المستوى الدنيء".

وتابع: "لا مشكلة لدينا بانعقاد مجلس الوزراء ولكن أول بند على الطاولة يجب أن يكون المجلس العدلي وإذا خسرنا لا مانع لدينا ومن يحلل دمنا على طاولة الحكومة فليصوت ضدنا"، مستغربًا "عدم طرح إحالة حادثة الشويفات على المجلس العدلي منذ البداية".

وشدد ارسلان على أن "المجلس العدلي ليس من اختراعنا بل هو الملاذ الطبيعي عندما يتعرض وزير لكمين مسلح"، وقال: "الكرة ليست في ملعبنا وانتهيت من المبادرات والوزير الغريب لن يشارك في جلسة لمجلس الوزراء لبحث أي بند قبل مناقشة قضية قبرشمون"، مطالبًا "بإقرار خطة أمنية جدية في الجبل".

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