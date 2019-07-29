29/07/2019

هل أوقف الريال عملية انتقال غاريث بايل؟

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية “bbc" عن إيقاف ريال مدريد الإسباني وبشكل مفاجئ عملية انتقال لاعبه الويلزي غاريث بايل إلى الصين.

وأكدت الbbc أن النادي الملكي ألغى عملية الانتقال التي كانت مجانية لفريق "سنينغ" الصيني.

وكان بايل سيتقاضى راتبًا أسبوعيًا يصل لمليون جنيه استرليني.

موناكو يرغب بضم ماريانو من مدريد

من جهتها، أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية اهتمام موناكو الفرنسي بالتعاقد مع المهاجم ماريانو دياز من ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

نابولي يطيح ليفربول وديًا

بدوره، فاز نابولي بثلاثية نظيفة على ليفربول الإنجليزي في مباراة ودية جمعت الفريقين في إسكوتلندا.

وبادر لورنسو انسيني بإفتتاح التسجيل لثاني الدوري الإيطالي بعد 17 دقيقة على البداية قبل أن يضيف اركادش مليك الهدف الثاني عند الدقيقة 29 واختتم الألماني أمين يونس مسلسل أهداف فريق الجنوب الإيطالي عند الدقيقة 52 مستغلاً سوء تنظيم دفاعي لدى بطل أوروبا.

يورغن كلوب افضل مدرب ألماني

الى ذلك، فاز يورغن كلوب مدرب ليفربول بجائزة أفضل مدرب ألماني التي تمنحها مجلة كيكر.

وتوج كلوب 52 عامًا بالجائزة بعد أن قاد ليفربول للفوز بلقب دوري الأبطال الأوروبي وحل ثانيًا في الدوري الممتاز خلف مانشستر سيتي.

وحصد كلوب 183 صوتًا من أصل 537 صوتًا، ليتفوق بفارق كبير على مدرب فورتونا دوسلدورف فانكاو الذي نال 139 صوتًا.

بنفيكا يهزم ميلان في كأس الأبطال

بدوره، فاز بنفيكا البرتغالي على نظيره ميلان الإيطالي بهدف دون رد ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية.

وأحرز المغربي عادل تعرنت الهدف قبل ثلث ساعة من النهاية.

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