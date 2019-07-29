الخليج

بعد تصفية أخَوَيْه.. السلطات السعودية تقرّر إعدام المعتقل تعسفيًا علي آل ربيع

29/07/2019

بعد تصفية أخَوَيْه.. السلطات السعودية تقرّر إعدام المعتقل تعسفيًا علي آل ربيع

أصدرت المحكمة الجزائية في السعودية حُكمًا بالإعدام بحق المُعتقل تعسفيًا علي آل ربيع الذي أُدين على خلفية سياسية بعد محاكمة صورية جائرة إنتهكت المعايير الدولية للمحاكمة العادلة واستندت إلى إعترافات أُنتزعت تحت التعذيب، ما يُمثل تصعيدا مُستمرا في إستخدام عقوبة الإعدام بحق أهالي القطيف.

الجدير بالذكر بأن السلطات السعودية أعدمت في 23 نيسان/إبريل الماضي إثنين من أخوته، وهما: الشهيدان أحمد وحسين آل ربيع على خلفية نشاطهما السياسي في الحراك المطلبي، ولازالت تحتجز جثمانيهما، كما إغتالت السلطات أيضاً أخاه الأصغر ثامر عام 2014 خلال هجومٍ عسكري على بلدة العوامية.
 

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